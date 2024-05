Die Unsicherheit in der Welt wird immer größer: Globale Konflikte erschüttern Gesellschaften, KI lässt viele Haushalte um den eigenen Job fürchten – Doch trotzdem behauptet dieser Experte, dass die Möglichkeit reich zu werden heute größer ist als je zuvor. Doch stimmt das wirklich? Und ist das auch mit Aktien möglich?

In den vergangenen Jahren erscheint die Zukunftsangst der Deutschen immer weiter gewachsen zu sein, zumindest wenn man einen Blick auf die Medienlandschaft wirft. Die Nachwehen der Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und nun die Ungewissheiten, die der Megatrend Künstliche Intelligenz mit sich bringt, sind nur einige Quellen der Besorgnis.

So hat eine Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen aus Hamburg offengelegt, dass in Deutschland die Furcht vor der Zukunft immer größer wird. Der Anteil der Befragten wuchs im Vergleich von 31 Prozent im Jahr 2014 auf inzwischen 59 Prozent und zeichnet damit ein beunruhigendes Bild. Doch trotz all dieser Probleme ist der Zukunfts- und Reichenforscher Prof. Dr. Thomas Druyen nicht pessimistisch.

“Die Möglichkeit reich zu werden ist heute größer als jemals zuvor”

Der Experte war kürzlich Interviewgast im neuen BÖRSE ONLINE YouTube Video (hier geht es direkt dorthin) und sagte unter anderem:

“Wir haben immer mehr Superreiche in der Welt, wir haben immer mehr Geld in der Welt und insofern, auch wenn es sich komisch anhört, die Möglichkeit reich zu werden ist heute größer als jemals zuvor.”

Doch gerade in einem Land wie Deutschland, in dem die Verlustängste hoch und die Stimmung schlecht ist, erscheinen diese Aussagen auf den ersten Blick unrealistisch. Neben einer Erklärung von Prof. Dr. Druyen, sagt dieser außerdem seine Meinung zur Politik in Deutschland, welche Veränderungen es jetzt in der Bundesrepublik braucht und was über die “Reichen” völlig falsch gedacht wird. Mehr dazu erfahren Sie im neuen BÖRSE ONLINE Video:

