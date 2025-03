Die Aktienmärkte sind zuletzt deutlich gefallen, doch laut einer aktuellen Einschätzung könnte sich jetzt ein Comeback abzeichnen. Ist das jetzt die ideale Einstiegschance für Anleger bei Aktien? Oder kommt es am Ende doch zu einem Abverkauf?

In der vergangenen Woche hat der S&P500 das erste Mal zehn Prozent unter seinem letzten Allzeithoch notiert. Das bedeutet unter dem Strich, dass der amerikanische Leitindex jetzt offiziell in der Korrektur ist.

Doch laut dem Strategen Tom Lee vom Analystenhaus Fundstrat könnte diese Down-Phase schneller wieder vorbei sein, als viele Anleger erwarten.

Experte ist sich sicher: Comeback an den Märkten startet

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie wies Lee darauf hin, dass die Märkte zwar aufgrund des Zoll-Chaos in den USA gefallen sind, es allerdings deutliche Anzeichen für eine Verbesserung der Situation gibt. So schrieb der Stratege, dass sich die Rhetorik Trumps gegenüber China, Mexiko sowie Kanada zuletzt deutlich verbessert hätte und man an einem Deal arbeiten würde.

Weiterhin erwartet Lee, dass die Notenbank Fed positive Signale an die Wirtschaft und den Aktienmarkt mit ihrer Sitzung in dieser Woche senden dürfte. Er sagte: "Es wäre überraschend, wenn die Fed einen aggressiven Kurs einschlägt, angesichts der zurückhaltenden Inflationsdaten und der Anzeichen wirtschaftlicher Schwäche."

Dementsprechend rechnet der Stratege mit einer deutlichen Erholung, so wie man sie bereits bei anderen Korrekturen in der Vergangenheit beobachten konnte.

Darum sollten Sie jetzt dringend Aktien kaufen

Dementsprechend könnte es jetzt enorm interessant sein, Aktien noch zu günstigen Niveaus zu kaufen, sollte tatsächlich eine Erholung an den Märkten bevorstehen.

Allerdings sind nicht alle Marktteilnehmer so optimistisch und raten zum Kauf von Aktien. Lesen Sie dazu: Rezession & Crash an der Börse? Investmentbank J.P. Morgan mit düsterer Prognose

