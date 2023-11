Worauf können Sich Anleger am Aktienmarkt in den nächsten Monaten einstellen? Chief Investment Officer Victor Zhang rechnet mit einer Rezession – doch vom Investieren sollte einen dies nicht abhalten…

Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Zum Jahresende überschlagen sich die Prognosen von verschiedenen Experten. Die einen rechnen fest damit, dass es weiter mit der Rallye geht. Die anderen mahnen zur Vorsicht und stellen sich bereits wieder auf fallende Kurse ein.

Zum vorsichtigen Lager zählt auch Victor Zhang. Er ist CIO von American Century Investments und sieht – trotz einer Stabilisierung der Wirtschaftsdaten – die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA innerhalb der nächsten sechs Monate bei 60 Prozent. Doch obwohl Zhang hier eher auf der Seite der Bären ist, so hält ihn das nicht vom Investieren ab. Es kommt nur darauf an, auf was man setzt.

Darum sieht der Experte die kommenden sechs Monate kritisch

„Weiche Landungen sind schwer zu erreichen, und es ist unwahrscheinlich, dass es gerade jetzt einfacher sein soll. Weil sich die Wirtschaft trotz zunehmender Herausforderungen als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen hat, verstehen wir wohl den Optimismus des Marktes, teilen ihn aber nicht“, heißt es von Zhang in einer neuen Mitteilung. Er rechnet viel mehr mit einem Wandel, das zeige auch die Historie. „In den letzten 63 Jahren hat die Fed zwölf Straffungszyklen eingeleitet. Nur vier davon endeten mit einer sanften Landung, während die übrigen acht in Rezessionen mündeten. Wichtig ist, dass die vier Phasen der sanften Landung wenig mit der heutigen Situation gemein haben.“

Aufgrund der Geschwindigkeit der Fed-Straffungen, der hohen Zinssätze und auch der strengeren Kreditvergabestandards sei eine Rezession das „wahrscheinlichste wirtschaftliche Ergebnis“. Auch sollten Anleger bedenken, dass die jährliche Inflationsrate sich seit ihrem Hoch Mitte 2022 zwar verlangsamt habe, aber immer noch deutlich über den anvisierten zwei Prozent der Fed liegt.

Anlegen trotz Rezession – mit diesen Aktien und Anleihen sind Sie laut Zhang auf der sicheren Seite

Rezession schön und gut – doch auf welche Anlagen sollte man zu solch unsicheren Zeiten dann überhaupt noch setzen? „Für Anleger bedeutet ein Wirtschaftsabschwung, dass die Renditen der US-Staatsanleihen wahrscheinlich wieder fallen werden. Dies ist jetzt schon zu beobachten. Wir erwarten auch eine Ausweitung der Kreditspreads. Die Inflation dürfte sich zwar weiter abschwächen, vor allem aufgrund einer Verlangsamung der Warenkomponente des Verbraucherpreisindex (VPI). Allerdings wird sie sich am Ende über dem Zielwert der Fed einpendeln.“, so Zhang.

Die Konsequenz: Er empfiehlt Anleiheinvestoren, die Duration zu erhöhen und auf hohe Kreditqualität zu achten. Anleger, die Aktien bevorzugen, sollten zu Qualitätsunternehmen mit höherer Rentabilität und gesunden Bilanzen greifen. Auch ein zuverlässiges, langfristiges Gewinnwachstum sei wichtig sowie Unternehmen, die ihre Margen vor der Inflation der Löhne schützen können. Wovon er abrät: Unternehmen aus konjunkturabhängigen Value-Sektoren wie Finanzwerte, Industriewerte sowie Energie. Denn diese tendieren laut ihm dazu, bei gesunden Wachstumserwartungen hinterherzuhinken.

