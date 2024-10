Dieser Spezialchemiekonzern baut seine Kapazitäten für die Produktion von Sprengstoff aus. Auch in den USA ist das Interesse groß. Der Kurs klettert auf Rekordniveau.



Explosiv sind bei dieser Aktie gleich mehrere Dinge: Zum einen ist der Aktienkurs kaum zu bremsen – momentan notiert er auf Rekordhoch und zieht sogar noch weiter nach oben. Zum anderen will der Chemiespezialist die Herstellung von Nitroguanidin signifikant steigern. Normalerweise wird diese Chemikalie als Pflanzenschutzmittel, als Treibmittel in Airbags und für Gurtstraffer in Fahrzeugen genutzt. Doch aktuell ist sie vor allem als Sprengstoff begehrt. Die Chemieindustrie steht daher vor spannenden Veränderungen, die nicht nur die Produktion, sondern auch die Anwendung von Chemikalien revolutionieren.



Und die staatlichen Auftraggeber ziehen mit: In naher Zukunft wird eine hochmoderne Produktionsanlage in den USA eröffnet, die das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu beeinflussen. Parallel dazu wird die Produktion in Deutschland deutlich ausgebaut, um den steigenden Bedarf zu decken und gleichzeitig die Produktionskapazitäten zu erhöhen.



Als Reaktion auf den Ausbau der Produktion in Deutschland erhöhten Analysten ihr Kursziel um gut 11 Prozent sowie ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für 2026 um 8,5 Prozent.



BÖRSE ONLINE stellt Ihnen in der neuesten Ausgabe diesen Spezialchemiekonzern vor und erläutert, warum die Aktie weiter steigen wird.

