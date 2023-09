Selten waren die Märkte so unentschlossen im Vorfeld über die Entscheidung der EZB. Doch nun gibt es ein eindeutiges Votum der Notenbank. So reagieren DAX. EuroStoxx, Bitcoin & Co.

Im Vorfeld der EZB-Sitzung waren sich Markteilnehmer sehr unsicher gewesen, ob die Notenbank noch einen weiteren Zinsschritt unternimmt oder das aktuelle Niveau hält. Erst durch Berichte der Nachrichtenagentur Reuters, nach denen die EZB ihr Inflationsziel für 2024 nach oben anpassen dürfte, änderte sich die Marktmeinung hin zu einer Zinsanhebung. Kurz vor der Entscheidung indizierte der Geldmarkt dann eine 63-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um weitere 25 Basispunkte.

EZB-Zinsentscheid veröffentlicht

Und tatsächlich kam es am Ende auch so und die EZB hob ein weiteres Mal an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, stieg damit von 3,75 auf 4,00 Prozent. Der Spitzenrefinanzierungsatz stieg gleichzeitig auf 4,75 Prozent und der Hauptrefinanzierungssatz (Leitzins) auf 4,50 Prozent. Das ist gleichzeitig das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

So reagiert der DAX auf den EZB Zinsentscheid

In Reaktion auf die Nachricht markierte der DAX dann ein neues Tageshoch bei 15.780 Punkten. Allerdings hatte der Index in den Vortagen der EZB-Entscheidung auch kräftig abgegeben. Im späteren Handelsverlauf verkauften die Anleger dann auch einen Teil der Gewinne wieder ab.

So reagiert der EuroStoxx50 auf die EZB

Auch der europäische Index EuroStoxx50 spikte in einer ersten Reaktion nach oben, sogar in Richtung der Tageshochs. Hier trieben vor allem die im Index enthaltenen Banken die Bewegung.

So reagiert der Euro gegenüber dem US-Dollar auf die EZB

Der Euro im Währungspaar mit dem US-Dollar verhaarte dagegen nahe seinen Tagestiefs und zeigte sich kaum beeindruckt von der Entscheidung. Die sehr liquiden Währungsmärkte hatten die Entscheidung ja bereits vorher durch gewisse Einpreisungen angekündigt.

So reagiert der Bitcoin auf die EZB

Der Bitcoin schoss in Reaktion auf die Meldung kurz nach oben, erlebte aber fast gleichzeitig einen volumenstarken Verkauf. Die Kryptowährung hält sich nun kurz nach der Entscheidung stabil bei 26.478 US-Dollar.

Mit Material von Reuters

Lesen Sie auch:

Ab 11.09.: Comdirect hebt Zinsen kräftig an – So viel gibt es jetzt für das Tagesgeld

Oder:

Inflation in den USA höher als erwartet – Darum spielt jetzt die Börse verrückt