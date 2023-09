Am 20. September steht ein weiteres Fed-Meeting und ein wegreisender Zinsentscheid in Amerika an. Doch wie wird die Notenbank reagieren? Und was könnte die Märkte nach oben heben?

Nachdem in der vergangenen Woche alle Augen auf die EZB gerichtet waren, die ihre vermutlich letzte Anhebung des Leitzinses verkündete, erwarten Anleger nun gespannt die Entscheidung der Fed am Mittwochabend – Doch steigen die Zinsen noch mal oder nicht? Und wie geht es danach weiter?

Tatsächlich dürften die Zinsen in den USA im September stabil bleiben, so zumindest die Auswertung des Fed Watch Tools. So gehen 99 Prozent der Marktteilnehmer von am Mittwoch stabil gehaltenen Zinsen aus.

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Dies überrascht auch nicht, vor allem wenn man sich die positiven Inflationsdaten der vergangenen Monate und die Höhe er aktuellen Zinsen ansieht. Doch bedeutet eine ausbleibende Anhebung gleich eine Rallye an den Märkten?

Darauf müssen Anleger bei der Fed achten

Vermutlich nicht, denn wenn 99 Prozent der Anleger bereits von einer ausbleibenden Erhöhung ausgehen, dann dürfte diese kaum noch zu großen Freudensprüngen führen.

Im Gegenteil dürften Investoren einen sehr genauen Blick darauf werfen, wie es in den kommenden Monaten mit der Zinspolitik der Fed weitergehen soll. So stehen die Chancen für höhere Zinsen nach dem Dezember Meeting sehr hoch:

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Ein noch konfuseres Bild ergibt sich aber beim weiteren Blick in die Zukunft, nämlich auf den März. Hier preisen einige Marktteilnehmer Zinsanhebungen ein, während wieder andere Senkungen erwarten:

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Dementsprechend hoffen Anleger auf etwas mehr Klarheit von Jerome Powell was die weitere Politik der Fed angeht, wobei natürlich das Erreichen eines Zinsgipfels oder die Ankündigung von Senkungen sehr positiv vom Markt aufgenommen werden würde.

