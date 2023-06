In dieser Woche werden die Sitzungen von Fed und EZB die Märkte in Bewegung setzen. Doch wie sollten sich Anleger verhalten? Ist dies die letzte Gelegenheit hoch zu verkaufen? Oder sollten Investoren jetzt kaufen, um von einer möglichen Rallye zu profitieren?

Am 14. Juni, also Mittwoch, gibt die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt und nur einen Tag später auch die EZB. Die Märkte zeigten sich aufgrund dessen in dieser Woche sehr verhalten und warten gespannt aber auch ängstlich auf die Entscheidungen der beiden Geldinstitute. Doch was ist hier zu erwarten? Und was bedeutet das für die Märkte?

FED und EZB vor den Zinsen: Das wird erwartet

Erwartet wird zunächst einmal von der amerikanischen Zentralbank keine Anhebung der Zinsen. Laut aktuellem Stand des CME Fed Watch Tools rechnen 83 Prozent der Marktteilnehmer mit einem Stillstand, während 17 Prozent von einer Anhebung um 25 Basispunkte ausgehen.

Die EZB hingegen dürfte die Zinsen weiter anheben. Hier geht der Markt relativ einheitlich von 25 Basispunkten aus, die den Leitzins auf vier Prozent heben würden.

Wann wird der Zinsentscheid zum Crash?

Allerdings kann während der Entscheidungen und Pressekonferenzen einiges schiefgehen. In diesem Szenario könnte sich deswegen der Zinsentscheid beider Notenbanken in einem Crash niederschlagen:

Sollte die Fed die Zinsen überraschend doch anheben, so hätte das sicherlich Verkäufe zur Folge. Auch negative Äußerungen rund um Zinssenkungen könnten den Markt drücken. Bei der EZB hingegen dürfte vermutlich jede Abweichung von den indizierten 25 Basispunkten negativ auf die Stimmung schlagen.

Vielleicht doch die letzte Chance zum Einstieg?

Allerdings sind diese Szenarien nicht besonders wahrscheinlich und die Entscheidungen sollten eigentlich im Konsens der Märkte liegen.

Dies bedeutet aber auch, dass es nicht sehr viel für eine positive Überraschung braucht. Vor allem in Amerika sind die Chancen hier sehr groß, denn Äußerungen von Jerome Powell um das weitere Vorgehen der Notenbank könnten schnell für eine Aufwärtsbewegung sorgen.

Dementsprechend scheint das Umfeld vor den Entscheidungen eher chancenorientiert und eine gute Gelegenheit für Anleger noch mal etwas nachzukaufen.