Der dänische Pharmakonzern profitiert vom Hype um eines seiner wichtigsten Medikamente und erwartet Rekordgewinne

Manche haben es gemerkt: Elon Musk ist schlanker geworden. Mehr als 13 Kilogramm habe er abgenommen, enthüllte der Unternehmer auf Twitter im vergangenen Herbst. Sein Rezept: bessere Ernährung — und Medikamente. Musk nannte sogar Namen: Wegovy aus der Produktion des dänischen Pharmakonzerns und Insulinspezialisten. Eine Injektion wöchentlich zügelt den Appetit und hilft damit bei der Gewichtsreduzierung.

Eigentlich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, ist Wegovy in den USA inzwischen als Mittel zur Gewichtsreduzierung zugelassen. Zielgruppe sind stark übergewichtige Menschen. Kritiker warnen, dass für die meisten Menschen gesunde Ernährung und Sport die bessere Methode ist, um das Körpergewicht zu reduzieren.

Kommentare von Prominenten und Videos von Nutzern in den sozialen Internetnetzwerken treiben die Nachfrage nach dem Medikament an. Das zeigt sich auch in der Bilanz des Unternehmens: Der Umsatz mit Wegovy lag im Schlussquartal 2022 fast 50 Prozent über der Konsenserwartung der Analysten. Im Gesamtjahr hat sich der Umsatz mit dem Präparat mehr als vervierfacht auf 6,2 Milliarden Kronen, rund 900 Millionen Dollar. Analysten erwarten weiter kräftiges Wachstum. Für das Jahr 2024 wird der Umsatz laut der vom Finanzdienst Bloomberg ermittelten Konsensschätzung auf 4,5 Milliarden Dollar taxiert. Aber einer Schwelle von einer Milliarde gilt ein Wirkstoff als Blockbbuster.

