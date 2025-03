Weil die Berechenbarkeit der USA als Partner abgenommen hat, muss Europa und vor allem auch Deutschland sein Schicksal stärker selbst in die Hand nehmen. Diese zehn Aktien sollten von mehr Selbstständigkeit profitieren.



Was treiben Donald Trump, sein Vize James David Vance und Elon Musk als Nächstes? Wer Geschäfte mit den USA macht, kann nie sicher sein, welche Hürden ihm bald begegnen. Nach einer Phase der Schockstarre zeigt sich eine Gegenreaktion. Was Investmentbanken als MEGA (Make Europe Great Again) bezeichnen, könnte Europa tatsächlich verändern. Der Draghi-Plan, ein Strategiepapier des ehemaligen EZB-Präsidenten, nennt drei wesentliche Punkte: Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, Erhöhung der Forschungsausgaben und Verbesserung der digitalen Infrastruktur.



Auch der designierte Bundeskanzler Friedrich März verfolgt ähnliche Ziele. Deutschland braucht mehr Investitionen in Digitalisierung, Wohnungen, eine effizientere Energiewende, höhere Kaufkraft und Entbürokratisierung. Um dies zu erreichen, plant er, Milliarden zu investieren und die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Dieses Kapital könnte das Wachstum schnell ankurbeln, wobei einige Bereiche besonders profitieren dürften.

Im Zuge dieser Investitionspläne und der Digitalisierung spielt Ionos eine zunehmend wichtige Rolle. Besonders im Bereich Cloud-Lösungen und der Nutzung künstlicher Intelligenz wird der Betreiber von Rechenzentren immer entscheidender. Während der Markt hauptsächlich von US-Tech-Giganten dominiert wird, stellt Ionos eine Ausnahme dar. Das Unternehmen richtet sich hauptsächlich an kleine und mittelständische Unternehmen, bietet jedoch auch größeren Softwareanbietern seine Infrastruktur an. Mit der wachsenden Bedeutung der Cloud und maßgeschneiderten Lösungen könnte Ionos seine Stellung auf dem europäischen Markt weiter stärken.



Profiteur von Bauprojekten



Bei der Förderung von Bauprojekten und Wohnungen könnte ein Mix aus vereinfachten Bauvorschriften und verkürzten Genehmigungszeiten entstehen. In diesem Kontext könnte TAG Immobilien profitieren. Das Unternehmen ist ein bedeutender Vermieter und hat seinen Einfluss inzwischen auch auf den polnischen Markt ausgeweitet. In Deutschland zeichnet sich das Unternehmen durch ein Portfolio mit vergleichsweise niedrigen Durchschnittsmieten aus. Eine schnelle Anpassung der Mieten nach oben könnte sowohl die Einnahmen als auch die Immobilienwerte steigern. Darüber hinaus würde eine verbesserte Bebaubarkeit den Wert der Landreserven von TAG weiter erhöhen, was das Potenzial für künftige Gewinne stärkt.

Welche 8 Unternehmen neben TAG Immobilien und Ionos ebenfalls von den aktuellen Entwicklungen profitieren könnten, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. In dieser Ausgabe hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE einen Basket zusammengestellt, der Unternehmen umfasst, die weitgehend unabhängig von den USA agieren und nicht direkt wirtschaftlicher Willkür ausgesetzt sind. Diese Firmen könnten von möglichen Reformen in Europa, besonders in Deutschland, profitieren. Gleichzeitig sind die Werte attraktiv bewertet, was Chancen auf Wertsteigerungen bietet. Insgesamt umfasst der „Ami-go-Home-Basket“ 10 vielversprechende Unternehmen.

