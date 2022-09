Einfach alles stehen und liegen lassen. Das Leben genießen - ohne Job, ohne Stress und ohne Chef. Die Idee haben viele. Sie umzusetzen ist etwas anderes. Denn es gilt, vieles zu bedenken und jeder weiß: "Prognosen sind schwierig - vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen." Besonders schwierig sind sie in Zeiten wie diesen, in denen sich Gewissheiten über Nacht in Luft auflösen. Und ganz brisant wird es, wenn darauf langfristige Planungen aufbauen. Etwa für die (private) Altersvorsorge.

Denn wer wissen will, wieviel Geld er im Alter benötigt, muss unter anderem die künftige Inflation berücksichtigen, um heute schon zu einigermaßen passablen Näherungen an die - erst später eintretende - Wirklichkeit zu gelangen. Hier war es bisher gängige Praxis, mit dem Inflationsziel der EZB zu arbeiten - "unter, aber nahe zwei Prozent".

Doch dann kamen Corona-Lockdowns, reißende Lieferketten, knappe Vorprodukte. Als wäre das nicht genug, begann Putin den Krieg gegen die Ukraine. Die Folge an den Märkten: Die Preise - etwa für Energie, Getreide und andere Rohstoffe - schossen in ungeahnte Höhen. Die Inflationsrate erreichte in Deutschland im Mai mit 7,9 Prozent einen ersten Höhepunkt. Für Juli meldete das Statistische Bundesamt dann sogar 8,5 Prozent. Bliebe die Inflation so hoch, hätte das Folgen für längerfristige Finanzplanungen. Deswegen zeigen wir Ihnen, wie viel Kapital Sie für die Rente wirklich brauchen und mit welchen Aktien und Fonds Sie die Inflation schlagen und früher in Rente gehen können.

Weitere Themen im Heft:

Vermögensaufbau

Wer träumt nicht von der "Rente" vor der Rente? Doch das kostet - besonders bei hoher Inflation. Wie man einen früheren Abschied vom Job clever plant (S.18)

Erst Volkswagen, jetzt Fresenius und Adidas - gleich drei Konzerne wechseln ihren Chef aus. Nach fast drei Jahren Dauerkrise zeigen Investoren und Manager Nerven (S.24)

Gelockerte Corona-Beschränkungen lassen die Reiselust wieder aufleben, die Geschäfte der Tourismusbranche florieren. Trotz Pandemierisiken könnte sich der Aufschwung fortsetzen (S.26)

Biontech und Pfizer sowie Moderna könnten bald neue Vakzine gegen Covid-19 und seine Varianten auf den Markt bringen (S.28)

Nicht nur im Urlaub sind Mietwagen begehrt. Doch Corona und der Ukraine-Krieg haben die Preise steigen lassen. Wo Sie günstig und gut einsteigen (S.36)

