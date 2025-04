Die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) wächst weltweit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine der zukunftsträchtigsten Branchen zu investieren.



Im Jahr 2024 haben die USA die Spitzenposition als weltweit größter LNG-Exporteur übernommen. Dieser Wandel wird nicht nur durch geopolitische Spannungen, sondern auch durch extreme Wintermonate und die damit verbundenen Engpässe in den US-Erdgasreserven begünstigt, was zu einem signifikanten Anstieg der Preise geführt hat. Doch dieser Preisanstieg ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Wachstumsmarktes.



Laut Prognosen von Shell wird die weltweite Nachfrage nach LNG bis 2040 um rund 60 Prozent steigen. Dieses enorme Wachstum wird vor allem durch die verstärkte Nutzung von LNG in der Stromerzeugung, der Industrie sowie in Heiz- und Kühlsystemen vorangetrieben. Besonders Asien zeigt enormes Potenzial. China hat bereits angekündigt, bis 2030 mehr als 150 Millionen Menschen mit Flüssiggas zu versorgen, während auch Indien ambitionierte Ziele verfolgt, in den kommenden Jahren rund 30 Millionen Bürger mit LNG zu versorgen. Diese Entwicklungen stellen eine der größten Chancen auf dem Energiemarkt dar.



Shell selbst möchte seinen LNG-Umsatz in den kommenden Jahren um 4 bis 5 Prozent jährlich steigern und seine Marktstellung als führender Händler für Flüssiggas weiter ausbauen. Neben Shell profitieren aber auch andere Unternehmen wie Linde oder Air Liquide von der global steigenden Nachfrage. Die Branche wird als wesentlicher Bestandteil der globalen Energieversorgung angesehen, da LNG im Vergleich zu Kohle oder Öl deutlich weniger CO2-Emissionen verursacht und flexibler transportiert werden kann.



Für Investoren bietet sich nun die Möglichkeit, an diesem globalen Wachstum teilzuhaben. BÖRSE ONLINE hat hierfür den Flüssiggas-Index ins Leben gerufen, der 18 führende Unternehmen aus der LNG-Branche umfasst. Dieses breite Portfolio ermöglicht eine risikoarme Investition, die von der positiven Marktentwicklung profitieren kann. Das Indexzertifikat WKN DA0ABT bietet die einfache Möglichkeit, in diesen wachstumsstarken Sektor zu investieren und an der weltweit steigenden Nachfrage nach Flüssiggas teilzuhaben.



Wer heute in LNG investiert, setzt auf eine Zukunftstechnologie, die in den kommenden Jahrzehnten von entscheidender Bedeutung sein wird. Nutzen Sie diese Chance, um sich eine nachhaltige und wachstumsstarke Anlagemöglichkeit zu sichern und von der Expansion des LNG-Marktes zu profitieren.



Zum Index