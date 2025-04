Spektakulärer Börsengang in New York: Diese US-Aktie schießt aus dem Stand um mehr als 700 Prozent in die Höhe. Was steckt hinter dem Raketenstart?



Mit so einem Börsenstart war nicht zu rechnen. Der konservative US-Kabelsender Newsmax konnte am Montag an der New Yorker Börse (NYSE) einen Blitzstart hinlegen und am ersten Handelstag ein Plus von 700 Prozent verbuchen. Schlussendlich stieg die Aktie um rund 735 Prozent auf etwa 83,51 US-Dollar. Den Handel eröffnet hatte das Papier mit 14 US-Dollar. Nachbörslich ging es sogar zwischenzeitlich auf um die 98 US-Dollar nach oben.



Newsmax im Aufwind dank Trump

Das IPO des US-Senders war bereits im letzten September angekündigt worden. Am Freitag hatte Newsmax außerdem mitgeteilt, 75 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 7,5 Millionen Stammaktien der Klasse B zu einem Preis von je 10 US-Dollar eingenommen zu haben. „Dieses unglaublich erfolgreiche Angebot, kombiniert mit unserem vorherigen Vorzugsangebot, verschafft uns das nötige Kapital und die finanzielle Freiheit, um unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, unser Programm zu erweitern und unsere digitale Präsenz weiter auszubauen. Wir sind den Investoren von Newsmax zutiefst dankbar und freuen uns auf die bevorstehende Reise“, teilte Christopher Ruddy, CEO des Senders, mit.

Laut „CNBC“ waren die Zuschauerzahlen des konservativen Kabelnachrichtensenders seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten stark angestiegen.



Neue Konkurrenz für US-Sender Fox News?

Das erst zehn Jahre alte Newsmax könnte gute Chance haben, sich im Markt zu etablieren, da es bisher im politischen Mitte-Rechts-Lager in Amerika neben Fox News keine bis kaum Konkurrenz gibt. Und bei den Einschaltquoten liegt Newsmax laut Daten von „Nielsen“ auf dem vierten Platz hinter Fox News, MSNBC und CNN.

Dennoch wird erst die Zukunft zeigen, ob hinter dem Börsengang mehr steckt als nur ein kurzfristiger Hype und wie sich der Sender positionieren kann, wenn konservative Kräfte in den USA an Beliebtheit einbüßen sollten.



