Wer träumt nicht davon, einmal genau zum richtigen Zeitpunkt bei einem gefallenen Engel einzusteigen und die komplette Turnaround-Story mitzunehmen? Der BÖRSE ONLINE Reversal Index macht es möglich: Innerhalb eines Jahres hat er sich mehr als verdoppelt.



Einer dieser vielversprechenden Turnaround-Kandidaten aus dem Reversal Index ist Palantir Technologies, deren Aktie auf Allzeithoch notiert und dieses Jahres zu den Top-Performern im S&P 500 zählt. Palantir ist bekannt für seine führende Rolle im Bereich KI und Datenanalyse: Immer mehr Firmen integrieren Palantirs KI-Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform) in ihre Geschäftsabläufe oder planen dies zu tun. Die Entwicklung werde in den nächsten 12 bis 18 Monaten an Fahrt aufnehmen, so Analyst Daniel Ives.



Auch Michael R. Landon, ein KI-Programmierer, philosophiert über den „schlafenden Giganten“ Palantir und dessen unterschätztes KI-System. Er erklärt: „Du erschaffst für die KI die logischen Verknüpfungen und das tiefe Verständnis“. Somit lägen Sam Altman und Elon Musk falsch, etwa mit dem visionären Ansatz, die Dinge nur oberflächlich zu betrachten. Der „nächste Schritt der künstlichen Intelligenz“ sei es, Dinge selbst und deren Zusammenhänge, wie etwa ein Fabrikwerkstück, in Gänze zu verstehen, um ein perfektes Metaverse aufzubauen, so Landon. Und dafür ist Palantirs KI-System genau das Richtige. Palantir lebt derzeit vor allem von Aufträgen des US-Verteidigungsministeriums und weiterer öffentlicher Behörden. Zuletzt wuchs aber auch die Anzahl an Kunden aus der Privatwirtschaft. In den letzten Wochen konnte Palantir bereits einige neue Deals vorweisen: Palantir wird die Zusammenarbeit mit BP um 5 Jahre verlängern und mit APA wird zukünftig ein weiterer Ölkonzern auf die Lösungen von Palantir setzen. Doch auch in anderen Branchen finden die Programme des US-Konzerns Verwendung – etwa aus dem Gesundheitssektor. Dem weiteren Anstieg würde somit nichts mehr im Weg stehen!



Unternehmen wie Palantir, die in der Vergangenheit von hoher Volatilität geprägt waren und nun eine Trendwende vollziehen oder auf dem Weg dorthin sind, eignen sich hervorragend für den BÖRSE ONLINE Reversal Index. Er umfasst Unternehmen, die aufgrund schwacher Quartalszahlen oder Marktschwankungen unter Druck geraten sind, aber dennoch Potenzial für eine positive Entwicklung haben. Der Index wird regelmäßig aktualisiert und hat sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen: Das zeigt die Verdopplung seines Wertes innerhalb eines Jahres.

Nutzen auch Sie diese Gelegenheit und profitieren Sie von den vielversprechenden Chancen des BÖRSE ONLINE Reversal Index! Den Index können risikofreudige Anleger über das Zertifikat DA0ABB abbilden.



Hier geht es zum Reversal Index