Ist eine Aktie billig, oder gibt es verstecktes Gewinnpotenzial? 15 Aktien, bei denen die Manager kaufen, die mehr wissen



Peter Lynch, der legendäre Manager des Fidelity-Magellan-Fonds sagte einmal: „Es gibt viele Gründe, warum Insider ihre Aktien verkaufen, aber es gibt nur einen Grund, warum sie kaufen: Die sind davon überzeugt, dass der Kurs steigt.“ Es gibt viele Studien, die Lynchs Behauptung wissenschaftlich Nachdruck verleihen.

Eine der spannendsten Auswertungen stammt von dem US-Analysten Tim Hanewich. Er untersuchte für den Zehnjahres-Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2019 die Performance von Aktien nach Insiderkäufen für einen 14-, 30-, 90-, 180- und 360-Tages-Zeitraum. Wichtig: Er filterte Käufe heraus, die auf Mitarbeiteroptionen beruhten, untersuchte nur die Orders, bei denen ein Insider eigenes Geld eingesetzt hat, um die Aktien zu kaufen. Die Performance nach dem Insiderkauf verglich er dann mit der durchschnittlichen Performance der jeweiligen Aktie in einem 14-, 30-, 90-, 180- und 360-Tages-Zeitraum. Das Ergebnis kann sich sehenlassen: nach einem Jahr lag die Outperformance bei 19,4 zu 15,3 Prozent. Die Insideraktien waren offensichtlich auch unabhängig vom Timing besser als der S & P 500 Index, der im Zeitraum von 2010 bis 2019 „nur“ auf eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 12,5 Prozent kam. Andere wissenschaftliche Studien bestätigen diese Feststellung: je nach Zeitraum betrug der jährliche Mehrertrag gegenüber dem Gesamtmarkt zwischen 6 und 10 Prozent.



Je höher die Position des Insiders ist, je mehr Einblick er in die Zukunftsperspektiven seiner Firma hat und je mehr Geld er investiert, desto höher ist auch die Aussagekraft seines Kaufs.



Die Übernahme der mit Elektromobilität sehr erfolgreichen Vitesco hievt dieses Unternehmen in neue Dimensionen. Der Gewinn wächst, der Freefloat steigt, und die Aktie birgt erhebliche Kurschancen (S.26)



Die chinesische Regierung öffnet die Geldschleusen: Die Zinsen fallen, Banken bekommen Milliarden-Geldspritzen, und die Börse explodiert förmlich. Fünf deutsche Aktien, die profitieren (S.28)



Finanzinvestor BC Group brachte diesen Wissenschaftsverlag an die Börse. Der Parkettneuling muss sich gegen Börsenlieblinge behaupten (S.32)



Dieser Nutzfahrzeughersteller präsentiert neue Ziele. In dem Markenkonglomerat gibt es weiter Potenzial. Auch der langfristige Branchentrend spricht für die Aktie (S.34)



Die Weltbevölkerung wird noch viele Jahre lang zunehmen, während Menschen gleichzeitig immer älter werden. Das birgt Herausforderungen – bietet aber zugleich außergewöhnliche Chancen, um in profitträchtige Branchen zu investieren (S.42)



