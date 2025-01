Die jüngsten US-Beschränkungen für den Export von KI-Chips und -Technologien sorgen weltweit für Turbulenzen – und schaffen gleichzeitig ein enormes Potenzial für Unternehmen, die auf diese neue Realität vorbereitet sind.

Mit den neuen Regularien haben die USA klargestellt: Der Wettlauf um die technologische Führungsrolle bei KI ist eröffnet. Länder wie China, Russland und der Iran werden von den neuesten Technologien ausgeschlossen, während strategische Partner wie Südkorea und die Niederlande bevorzugt werden. Ein Unternehmen hat diesen Vorteil erkannt und geschickt genutzt.

Die strategische Partnerschaft mit SK Telecom und SK Hynix ist ein absoluter Gamechanger. Durch diese Zusammenarbeit wird man in der Lage sein, hochmoderne KI-Datenzentren zu entwickeln und global auszurollen – selbst in Märkten, die von den US-Beschränkungen betroffen sind. Mit der Integration der eigenen „Scyld ClusterWare“-Software und der Infrastrukturmanagement-Software von SK Telecom wird die Bereitstellung von KI-Lösungen revolutioniert. Schnell, effizient und skalierbar – genau das, was der Markt jetzt braucht.

Die Analysten von Loop Capital sehen das Unternehmen als klaren Gewinner der aktuellen Dynamik. Mit einem Kursziel von 30 Dollar – ein massives Upside gegenüber dem aktuellen Kursniveau – unterstreichen sie die Attraktivität dieser Aktie. Besonders betonen sie die oft unterschätzte Beziehung zu SK Telecom und die strategischen Vorteile, die daraus resultieren.

Auch BÖRSE-ONLINE-Trading-Experte Golo T. Kirchhoff, hat die Aktie auf dem Zettel und damit in seinem Börsendienst „Kirchhoff-System“ einen vielversprechenden Trade ausgeführt. Wann er wieder das Ausstiegssignal gibt, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber in der Regel steht das Kirchhoff-System für schnelle und klare Ergebnisse, für kurze Anlagehorizonte und ambitionierte Renditeziele. Und der Erfolg des Kirchhoff-Systems gibt ihm Recht – bisher sind 87 Prozent der Trades des Börsendienstes aufgegangen. Zum Teil in kürzester Zeit und mit zweistelligen Renditen.

Gerade in einem dynamischen Marktumfeld wie es 2025 zu erwarten ist, sollten Sie beim Trading auf eine Strategie setzen, die Verluste minimieren und Rendite maximieren kann. Das Kirchhoff-System ist eine solche Strategie. Ob Nebenwerte, Rohstoffe oder Value-Aktien – Kirchhoff sorgt mit mehreren Trades pro Woche für beeindruckende Renditen. Seine KI-gestützte Recherche liefert rund um die Uhr zuverlässige Ein- und Ausstiegssignale.

Überzeugen Sie sich selbst

Golo T. Kirchhoff ist ein erfahrener Trader, der nach System handelt. Er weiß, wie wichtig es ist, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, um erfolgreich zu sein.Sein System und sein Know-how können Sie jetzt mit dem Börsendienst Kirchhoff-System nutzen.

Profitieren Sie von regelmäßigen Reports per E-Mail mit einer Übersicht aller Trades, Videoanleitungen zu Trading-Signalen und einem 24/7-Zugang zu allen Trading-Signalen. Zugang zum Kirchhoff-Kanal haben Sie über die BÖRSE-ONLINE-App.