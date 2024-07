Bill Ackman gilt als einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten. Berühmt wurde er unter anderem durch spektakuläre Short-Wetten in der beginnenden Corona-Pandemie, die ihn reich machten. Doch auch Privatanleger können von seiner Performance profitieren. So geht es.

Bill Ackman ist spätestens seit seinem spektakulären Short zu Beginn der Corona-Pandemie zu einem wirklich legendären Investor geworden. Doch anders als bei vielen anderen Hedgefonds-Managern kann man tatsächlich sein Geld von dem Milliardär anlegen lassen.

Geld von Hedgefonds-Manager Bill Ackman anlegen lassen

Denn tatsächlich ist Ackmans Hedgefonds über eine Briefkastengesellschaft an der Londoner Börse gelistet. Diese heißt Pershing Square Holdings und hält einzig Anteile an dem von dem Milliardär gemangten Fonds.

Dadurch können Anleger ihr Geld von Milliardär Bill Ackman verwalten lassen, wenngleich eine ordentliche Gebührenlast von zwei Prozent TER und 20 Prozent Performance Fee auf die Anleger zukommt.

Doch ist ein Investment hier eine gute Idee?

Investieren wie die Milliardäre?

Jetzt bei Bill Ackman investieren?

Denn grundsätzlich hält Ackman ein Aktienportfolio von lediglich sieben bis zehn Werten, welches mithilfe der 13F Filings sehr leicht für Anleger (wenngleich immer etwas verspätet) abbildbar wäre. Dementsprechend könnte man sich die hohen Gebühren sparen.

Was Anleger allerdings nicht abbilden können und weshalb es sich lohnen kann, einen Blick auf Pershing Square zu werfen, sind die Wetten von Ackman. So hat der Milliardär in der Vergangenheit den Anleihemarkt erstaunlich erfolgreich gespielt und bei einigen Optionstrades wie in Corona ein gutes Näschen bewiesen.

Dadurch hat der Hedgefonds-Manager unter anderem mit diesen Trades in den vergangenen fünf Jahren den MSCI World um Längen geschlagen. Pershing Square legte in diesem Zeitraum um 124 Prozent zu, der Weltindex um 82 Prozent.

Zwar ist nicht garantiert, dass Ackman in der Zukunft diese Renditen liefern kann, doch besonders für Anleger, die an den spannenden Wetten des Experten profitieren möchten, kann der Wert interessant sein.

