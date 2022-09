Chinas Volksbefreiungsarmee ist derzeit im Dauereinsatz vor der Küste Taiwans. Eskaliert der Konflikt, hätte dies massive Konsequenzen für die Märkte. Die Eigenständigkeit und Sicherheit Taiwans garantiert vor allem aber die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit Sitz in Hsinchu. Das Unternehmen produziert hochwertige Mikrochips, die in Fahrzeugen, Cloud-Servern, Hochgeschwindigkeitsrechnern, 5G-Kommunikationssystemen und iPhones eingesetzt werden.

Noch ist China auf Halbleiter dieses Unternehmens angewiesen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wie das Reich der Mitte aber dagegenhalten möchte und welches Potenzial die chinesische Konkurrenz hat, lesen Sie in der aktuellen €uro am Sonntag.

Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann steigen Sie jetzt direkt mit dem Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis ein: 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.



€uro am Sonntag ist Deutschlands große Finanz-Wochenzeitung. Pünktlich zum Wochenende fasst €uro am Sonntag alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse zusammen, bewertet sie und gibt einen Ausblick auf die kommende Woche in Form von ausführlichen Hintergrundinformationen und exklusiven Berichten.

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick und testen Sie noch heute €uro am Sonntag im Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis.

_______________________________