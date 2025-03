In das investieren, was die besten Analysten der Welt empfehlen? Diese Strategie macht es möglich – und verspricht Kurschancen von bis zu 150 Prozent.

Mal ehrlich: Behalten Sie an der Börse aktuell noch den Überblick? Seit Jahresbeginn geht es turbulent zu. Obwohl es in Deutschland politisch einige Unsicherheiten gibt, liegt der DAX seit Jahresanfang zweistellig im Plus. Gleichzeitig stürzten absolute Börsenstars wie Nvidia oder Siemens Energy zeitweise um 20 Prozent ab, da Konkurrenz aus China für Unruhe sorgte. Andere Aktien wiederum, wie beispielsweise Palantir, legten über 20 Prozent zu – nur um anschließend eine scharfe Korrektur zu erleben.

Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten und zahlreiche weitere Krisen, die die Märkte unberechenbar machen. Viele Anleger fragen sich daher: Wie sollte man sich in dieser Situation positionieren, um sein Geld nicht nur sicher anzulegen, sondern auch noch zu profitieren?

Eine geniale Strategie: Bevor Sie sich den Kopf zerbrechen, werfen Sie einfach einen Blick darauf, was die besten Analysten der Welt derzeit empfehlen.

Die absolute Wall-Street-Elite: Auf diese Aktien schwören die besten Analysten der Welt

Als bester Analyst der Welt zu gelten – das ist eine echte Auszeichnung. Tatsächlich haben es einige Experten geschafft, sich gegenüber mehr als 9.400 anderen Analysten durchzusetzen und als die Besten ihres Fachs anerkannt zu werden. Das Finanzportal "TipRanks" bewertet regelmäßig Tausende Wall-Street-Analysten anhand ihrer Trefferquote und stellt ein Ranking der erfolgreichsten Experten zusammen. Fest steht: Wer es in diese oberen Ränge schafft, versteht sein Handwerk.

In einem Marktumfeld voller Unsicherheiten haben wir uns daher gefragt: Auf welche Aktien setzen die besten Analysten der Welt derzeit? Das Erstaunliche: Ihre Favoriten bieten Kurschancen von bis zu 150 Prozent – und das bei sagenhaften Trefferquoten.

Wir haben die drei besten Analysten aus den Bereichen Technologie, Finanzen und Energie genauer unter die Lupe genommen und ihre Empfehlungen analysiert. Herausgekommen sind sechs geniale Aktien, die sich Anleger jetzt nicht entgehen lassen sollten.

Neugierig geworden? Alle Details finden Sie im neuen Aktienreport von BÖRSE ONLINE, der die Top-Empfehlungen der besten Analysten der Welt analysiert – und Ihnen zeigt, wie Sie jetzt an der Börse zu den Gewinnern zählen.

Hier geht's zum neuen Aktienreport mit den Top-Empfehlungen der besten Wall-Street-Analysten

Oder lesen Sie auch: Professor: „Die Zentralbanken machen gezielt Währung kaputt“ - Gold und Bitcoin sind seine Lösungen