Am 2. September fällt der Startschuss zum Rennen um den Range Rover Evoque Plugin-Hybrid. Chancenlos ist niemand.

Unterschiedlicher hätten die Sieger und ihre Strategien nicht sein können. Beim „Trader 2022“ sicherte sich mit Mario Graß ein mindestens semiprofessioneller Anleger aus dem Ahrtal den Hauptpreis. Seine 25 Jahre Börsenerfahrung konnte er in mehreren Tausend Trades ausspielen.

2023 reüssierte der damals erst 20-jährige Paul Schober aus Österreich — mit nur drei Trades. Da er seinen Wehrdienst beim Bundesheer ableistete und bei Übungen im Wald, fernab aller Mobilfunkmasten, lange Zeit nicht handlungsfähig war, erfuhr er erst spät, dass sich sein Gold-Put im Kurs vervielfacht hatte. Zu seiner Überraschung fand er sich nach dem Militärmanöver in der Spitzengruppe wieder, setzte kurzerhand — wieder gehebelt — auf eine Erholung des Goldpreises und später noch auf Öl. Mit diesen drei Transaktionen hielt „Hauchn“, wie er sich im Spiel nannte, die Konkurrenz bis zum Schluss auf Abstand, auch wenn es gegen Spielende noch mal denkbar knapp wurde.

Der Erfolg des jüngsten Siegers in der Geschichte des Börsenspiels „Trader“, der zudem privat nur in Aktien anlegt und Hebelprodukte meidet, zeigt: Jeder und jede kann gewinnen. Sogar dann, wenn es am Anfang nicht so läuft wie erhofft. Selbst dem erfahrenen 2022er-Sieger Mario Graß alias „NoPoGo“ unterliefen einige Missgeschicke, weshalb er gegen Spielmitte von der Möglichkeit Gebrauch machte, den Depotstand auf den Ausgangswert von 100 000 Euro zurückzusetzen. Trotzdem machte er das Rennen um den Traumwagen.

Zwei Depots à 100 000 Euro

Neben der Möglichkeit, mit dem fiktiven Startkapital von 100 000 Euro neu anzufangen, haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Option, ver-schiedene Strategien Denn alle Mitspieler können zwei Depots bestücken und haben damit zwei Eisen im Feuer, um die Chancen auf den Hauptgewinn, einen Land Rover Evoque Plugin-Hybrid, zu erhöhen.

Neben dem Traumwagen gibt es jede Menge weitere Preise zu gewinnen: Am Ende jeder Spielwoche erhält der Mitspieler mit dem höchsten relativen Depotzuwachs den Wochenpreis von je 2222 Euro in bar. Wer während der achtwöchigen Spieldauer den höchsten Wertzuwachs innerhalb eines Handelstags erzielt, wird mit einer Virtual-Reality-Brille von Apple im Wert von etwa 4000 Euro belohnt. Zudem werden unter allen Mitspielern — unabhängig vom Depotstand — insgesamt acht iPhone 15, ebenfalls aus dem Hause Apple, verlost.

Freunde einladen lohnt sich

Auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz: Zwar wird jedes Spieldepot einzeln gewertet, doch können die Teilnehmer Gruppen von bis zu 20 Mitgliedern bilden und so in quasi internen Performance-Wettbewerben gegeneinander antreten. Aus diesem Grund lohnt es sich also, möglichst viele Freunde zum „Trader 2024“ einzuladen. Der Startschuss zum diesjährigen Wettbewerb fällt am 2. September.

Bereits jetzt können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Website www.trader-boersenspiel.de registrieren.

Sonderpreis

Apple Vision Pro für die beste Tagesperformance

Wochenpreis

2.222 Euro für den besten Trader der Woche

Hauptpreis

Range Rover Evoque als Plug-in-Hybrid

