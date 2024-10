Unternehmen, die Bitcoin schürfen, leiden unter hohen Kosten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz aber könnten sie deutlich effizienter werden - und die Aktien vor einem Boom stehen

Der Krypto-Markt läuft derzeit gut: Seit dem Jahresanfang haben zahlreiche digitale Währungen, angeführt vom Flaggschiff Bitcoin, kräftig zugelegt. Allerdings hinken die Aktienkurse von Mining-Unternehmen dieser Dynamik hinterher. Während der Bitcoin seit Jahresbeginn um über 40 Prozent gestiegen ist, konnte der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WKN A3DEN8), der auf die Aktien von Bitcoin-Minern vor allem in den USA setzt, nur leicht zulegen.

Die Branche kämpft vor allem mit dem Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Seit dem letzten Bitcoin-Halving sind die Mining- Kosten nämlich stark gestiegen. Das Halving, bei dem die Menge der neu geschürften Bitcoins pro generiertem Block halbiert wird, reduziert die Rentabilität für Miner erheblich. Denn die Kosten für Strom und Hardware steigen, aber wenn das der Bitcoin-Kurs nicht im gleichen Maße widerspiegelt, wird es für Miner immer weniger profitabel, neue Bitcoins zu schürfen.

Allerdings bietet sich jetzt auch eine Chance: Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz könnten Miner ihre Finanzen schon bald aufbessern. Würden nur 20 Prozent der Energiekapazitäten vom Krypto-Mining auf KI/HPC (High Performance Computing) umgelenkt, könnten Mining-Unternehmen jährliche Gewinne von bis zu 13,9 Milliarden Dollar erzielen, so Cryptonews. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten verbuchten sie etwa 335 Millionen Dollar an Verlusten. Was das für die Mining-Aktien im Detail bedeutet, lesen Sie exklusiv in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem Wochenend-Update für Digital-Abonnenten.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Firmenfresser Nvidia

Der KI-Krösus schlägt schon zum fünften Mal in diesem Jahr zu und kauft ein Start-up, um seine Vormachtstellung zu sichern. (S.6)

Hedgefonds allein zu Haus

Der Einstieg von Starboard Value schiebt diese Pharma-Aktie an – doch auf Schützenhilfe ehemaliger Topmanager kann der Hedgefonds nun doch nicht zählen (S.8)

Lindners Börsenrentenplan

Der Finanzminister will ab 2026 neue Bausteine für staatlich geförderte Altersvorsorge setzen (S.10)

Im Visier der Investoren

Die Spielefirma Ubisoft sucht nach Auswegen aus der Krise – und Saudi-Arabiens Staatsfonds nach Investment-Chancen. Wo Anleger mitspielen (S.14)

Die große Werbe-Revolution

Künstliche Intelligenz und soziale Medien verändern auch die Werbewelt. Während klassische Suchmaschinen an Bedeutung verlieren, profitieren die neuen Plattformen von kräftig steigenden Marketingbudgets (S.42)

€uro am Sonntag Aktionsabo

Jeden Samstag ab 18 Uhr erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit relevanten Updates und Ergänzungen nach Redaktionsschluss der Ausgabe, mit den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse und als exklusiven Service eine Übersicht der meistgehandelten Derivate der Woche. Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im digitalen Aktionsabo. Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für nur 9,90 Euro.

Jetzt einsteigen