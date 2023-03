Viele Anleger fragen sich, wie es nach dem Abverkauf an den Märkten und der Angst vor einer Bankenkrise weitergeht. Verschiedene Experten der großen Banken kommen zu diesen Einschätzungen…

Es ist Krise an den Märkten und aktuell scheint die Ruhe vor dem Sturm zu herrschen. Seit den Verwerfungen bei der Pleite der SVB, ist das Bild von einer neuen Finanzkrise sehr deutlich in den Köpfen der Anleger angekommen. Doch was sagen die Experten, wie es weitergeht?

Bank of America erwartet Crash

Während viele Analysten verhalten positiv für die Märkte sind und glauben, es wird alles nicht so schlimm wie erwartet, geht man bei der Bank of America von einem ganz anderen Szenario aus.

Jared Woodard, Investment- und ETF-Stratege der BofA, geht sogar von einem Ausverkauf an den Märkten aus und veröffentlichte eine kürzliche Studie, in der er Anlegern mehrheitlich zu Cash und Staatsanleihen riet.

Goldman Sachs warnt schon länger

Ähnlich sieht es bei den Markteinschätzungen von Goldman Sachs aus. Diese erwarten schon seit der starken Jahresauftaktrallye im Januar für den Rest des Jahres eine Nullrendite am Aktienmarkt und haben dies nochmals bekräftigt.

Trotzdem bleiben viele Analysten trotz einer möglichen Bankenkrise positiv für die Märkte. Doch was wird in den nächsten Wochen und Monaten nun passieren?

So geht es an den Börsen weiter

Während nur eine Glaskugel voraussagen kann, ob es am Ende des Tages nach oben oder unten geht, kann man zumindest eines mit Sicherheit sagen: Die Volatilität am Markt wird weiter steigen.

Vor allem mit Blick auf die in ca. einem Monat beginnende Quartalsberichtssaison ist es gut möglich, dass hauptsächlich bei einzelnen Werten starke Schwankungen nach oben und unten auftreten werden. Deswegen sollten Anleger sich auf unruhige Zeiten einstellen, aber auf keinen Fall in Panik geraten, denn Aktien steigen langfristig gesehen immer.

