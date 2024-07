Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie mit einer steilen These aufgewartet. Ist die KI-Rallye an der Börse womöglich ungerechtfertigt? Und überschätzen Anleger diese Entwicklung eventuell maßlos?

Ist die KI-Rallye an der Börse völlig ungerechtfertigt?

So erklärte Goldman-Analyst Ryan Hammond, dass er und viele Anleger der aktuellen KI-Rallye skeptisch gegenüberstehen würden. Hintergrund: Die Aussicht wann und ob Künstliche Intelligenz zu echten Produktivitätsgewinnen führen soll, ist nicht eindeutig. Anwendungen, die deutlich von KI profitieren, sind noch nicht auf dem Markt gekommen. Der Experte schrieb: “Selbst unter Investoren, die langfristig optimistisch sind, was die potenziellen Gewinne aus der Einführung künstlicher Intelligenz angeht, herrscht offenbar erhebliche Unsicherheit über den Zeitplan.”

Daher erwartet Hammond eine neue Evaluierung der aktuellen Situation durch die Anleger, insbesondere im Hinblick darauf, dass in näherer Zukunft nur Unternehmen mit tatsächlichen Gewinnen aus dem KI-Hype profitieren dürften.

Konkret nannte der Analyst dabei Nvidia und den gesamten Halbleitersektor, zeigte sich aber dagegen skeptisch gegenüber Software-Unternehmen & Co., die ihre Gewinne durch KI in der Zukunft steigern sollen.

Stimmt Goldman Sachs steile These?

Und tatsächlich könnte es für Anleger von Vorteil sein, nur auf die Aktien zu setzen, die bereits jetzt vom Thema künstliche Intelligenz profitieren, anstatt auf Fantasien zu wetten, die inzwischen überbordend in manchen Kursen eingepreist sind. Ursache: So entstehen ansonsten schnell Spekulationsblasen in Branchen oder bei einzelnen Aktien, die häufig in einem großen Knall zusammenbrechen.

Daher kann es für Investoren sinnvoll sein, jetzt das eigne Portfolio zu überprüfen. Wenn Sie außerdem mehr über spannende KI-Aktien erfahren wollen, dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.

