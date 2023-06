Die eigentlich bärischen Analysten von Goldman Sachs haben ihre Jahresziele für den S&P500 deutlich angehoben. Nimmt die Rallye also jetzt noch weiter Fahrt auf? Oder ist dies ein klarer Kontraindikator, dass die Märkte überkauft sind?

Goldman Sachs gilt eigentlich in Jahr 2023 nicht als Bulle, was auch das bisherige Kursziel von 4000 Punkten für den S&P500 bestätigt (aktueller Stand 4200 Punkte). Allerdings scheinen die Marktbeobachter des Geldhauses nun das Lager gewechselt zu haben, denn sie passten das Kursziel für den marktbreiten Index deutlich an.

Goldman Sachs passt Jahresziele für die Märkte nach oben an

So soll der S&P500 zum Silvestertag diesen Jahres nicht mehr bei 4.000, sondern bei 4.500 Punkten notieren, was immerhin einem Aufwärtspotenzial von 4,7 Prozent entspricht.

Als Begründung nannten die Analysten vor allem die Rallye, die sich durch den Hype rund um KI entfacht hat. Diese soll jetzt nicht nur die wenigen Gewinneraktien, sondern auch den gesamten Markt nach oben treiben.

Sehr deutlich wird dies mit einem Blick auf den Russell 2000. Dieser Nebenwerteindex der USA hat in den vergangenen Jahren ohne eine Apple, Microsoft oder Nvidia sehr schlecht performt. Seit März allerdings läuft der Index besser als der S&P500, was dafür spricht, dass auch der breite Markt in eine Aufwärtsbewegung übergeht.

Kaufchance oder Kontraindikator?

Trotzdem fragen sich viele Anleger, was sie jetzt tun sollen, denn ein Wechsel des Kursziels kann genauso gut als Kontraindikator verstanden werden. Tatsächlich scheint die Wall Street aktuell immer gieriger zu werden, obwohl der Hype um KI von denselben Marktbeobachtern zu einer Blase erklärt worden ist.

Dabei sollten sich Anleger vor Augen halten, dass der Markt weiterhin Zinssenkungen für das Ende des Jahres einpreist, welche sehr unwahrscheinlich sind. Dementsprechend ist das Kursziel von 4.500 Punkten zwar möglich, aber nicht unbedingt realistisch.

Dies bestätigten auch die UBS und Morgan Stanley, die beide ihre Ziele konstant beließen. Vor allem Morgan Stanley mit einem Ziel von 3.900 Punkten zeigte sich sehr skeptisch und geht nicht von einem Soft Landing in den USA aus, was auch für viele andere Marktbeobachter schon lange vom Tisch ist.

Lesen sie auch:

Ray Dalio: Milliardär sieht massive US-Schuldenkrise – Brechen die Märkte zusammen?