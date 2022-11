Die US-Investmentbank Goldman Sachs warnt Investoren davor, die Kursdellen am Aktienmarkt abzuhaken. Von Matthias Fischer

"Die Bedingungen, die typischerweise mit einem Aktientief einhergehen, sind noch nicht erreicht", so die Investmentbank in einer Mitteilung. Die jüngsten Kursgewinne sieht sie bald verpuffen, da sich die Aktienmärkte in der Regel erst dann von ihren Tiefs erholen, wenn sich die Verschlechterung des Wirtschafts- und Gewinnwachstums verlangsamt. "Der kurzfristige Kursverlauf der Aktienmärkte wird wahrscheinlich volatil und abwärts gerichtet sein", so die Strategen des Finanzinstituts mit Sitz in New York.

Erst, wenn ein Höchststand bei den Zinsen und niedrigere Bewertungen bei den Aktien, die dem Niveau einer Rezession entsprechen, erreicht seien, könne sich der Aktienmarkt nachhaltig erholen. Die Bank glaubt, dass der US-Leitindex S&P 500 Ende des Jahres bei 4000 Punkten steht und damit in etwa auf dem aktuellen Niveau.