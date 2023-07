Die Analysten von Goldman Sachs haben nochmals ihre Ziele für die Märkte im Jahr 2023 konkretisiert. So viel Rendite ist laut den Experten jetzt noch am breiten Markt möglich.

Nachdem Anleger ein extrem starkes erstes Halbjahr mit über 15 Prozent Plus im S&P500 gesehen haben, fragen sich viele Anleger nun, wie es an den Märkten weitergehen kann. Die Analysten von Goldman Sachs haben nun eine neue Prognose für die Märkte veröffentlicht. So soll es im Rest des Jahres an den Märkten weitergehen:

So viel Rendite macht der Markt noch in diesem Jahr

Tatsächlich ist Goldman Sachs weniger optimistisch als sonst. Die Analysten des Geldhauses gehen davon aus, dass der S&P500 sich gerade einmal auf 4500 Punkte bewegt.

Mit einem aktuellen Stand von 4472 Punkten bedeutet das unter dem Strich fast eine Nullrendite am Markt.

Von Goldman heißt es dabei, dass dies ihr Basisszenario sei und auf der Annahme eines moderaten Gewinnwachstums und gleichbleibender Bewertung beruhe.

Goldman Sachs optimistischer als viele

Doch damit ist Goldman Sachs tatsächlich noch viel optimistischer als die meisten Analysehäuser. Viele erwarten im zweiten Halbjahr einen Rückgang an den Märkten, zumindest im amerikanischen Leitindex S&P500:

Deutsche Bank 4500



Jeffries 4200

J.P. Morgan 4200

Wells Fargo 4200

Credit Suisse 4050

Bank of America 4000

Citigroup 4000

Goldman Sachs 4500

HSBC 4000

Morgan Stanley 3900

UBS 3900

BNP Paribas 3400

Umschichten, wenn der Markt keine Rendite macht?

Aber welche Schlüsse sollten Anleger daraus ziehen? Ist es jetzt vielleicht Zeit in einem Halbjahr der Nullrendite auf das Tagesgeld umschichten und fette Zinsen zu kassieren?

An sich ist dies keine schlechte Idee, allerdings nehmen sich Anleger damit auch vollständig die Chance an einer weiteren Aufwärtsbewegung des Marktes zu profitieren. Diese kann nämlich auch dann einsetzen, wenn kein Analyst es erwartet.

Demzufolge können Anleger zwar einen Teil ihres Geldes auf dem Tagesgeld parken, um flexibler zu sein und bei Abverkäufen zuzuschlagen, sollten aber mit dem Großteil des eigenen Vermögens im Markt bleiben.

