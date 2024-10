Der Autobauer will seine Tochter in Indien an die Börse bringen, dabei sollen drei Milliarden Euro eingenommen werden. Warum das Unternehmen der Konkurrenz aktuell davonfährt und die Aktie ein Kauf ist.

Viele Autobauer kämpfen zurzeit mit Problemen. Hohe Kosten, sinkende Nachfrage und die Umstellung auf E-Mobilität, die viel Geld braucht, während gleichzeitig die Nachfrage nach E-Autos in vielen Ländern eingebrochen ist. Bei diesem Autohersteller jedoch ist die Lage auffällig gut.

Auf die letzten drei Jahre berechnet ist die Aktie mit rund 63 Prozent an Kursperformance der beste Wert unter den Volumenherstellern. Zum Vergleich: Volkswagen verlor im selben Zeitraum über 50 Prozent seines Börsenwerts. Letztes Jahr überholte man zudem Stellantis und ist seitdem der drittgrößte Autobauer weltweit nach Toyota und Volkswagen.

Autobauer setzt auf Indien

Doch was ist das Erfolgsrezept des Unternehmens? Man setzt auf Kosteneinsparungen, eine flexible Produktion und kann viele Kunden mit seinem Design überzeugen. Im Gegensatz zu Herstellern wie GM setzt der Autobauer zudem auf den Wachstumsmarkt Indien, der der drittwichtigste Markt für das Unternehmen nach den USA und Südkorea ist.

Dort hat man nun Insidern zufolge die Genehmigung für einen Börsengang seiner indischen Tochter erhalten. Die Neuemission soll es auf eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar bringen, der Hersteller will dadurch rund drei Milliarden Euro einnehmen. Damit würde allein die indische Tochterfirma bereits für mehr als die Hälfte des gesamten Börsenwerts stehen.

Zuletzt bekräftigte das Unternehmen das Ziel, bis 2025 eine Jahresproduktion von 1,5 Millionen Fahrzeugen zu erreichen. Zudem ist das Unternehmen nicht nur Autobauer. Mit der Firma Boston Dynamics, an der man 80 Prozent der Anteile hält, ist man auch im Bereich Robotik aktiv. So will das Unternehmen die Transformation zu einem Smart-Mobility-Anbieter weiter vorantreiben. Die Aktie ist günstig bewertet, aussichtsreich und glänzt zudem noch mit einer attraktiven Dividendenrendite von über 5 Prozent. Um welchen Autobauer es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

