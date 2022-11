Steuert die Welt auf eine der schlimmsten Krisen zu? Einer der größten Hedgefonds der Welt schlägt jetzt Alarm. Das steckt dahinter. Von Bianca Krämer

Die steigende Inflation und die weltweit größten Zinserhöhungen seit zwei Jahrzehnten haben laut Elliott Management, einem der größten Hedgefonds, der ein Vermögen von fast 56 Milliarden US-Dollar verwaltet, die Voraussetzungen für den größten wirtschaftlichen Umbruch seit dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Eine einzigartige und „außergewöhnliche“ Reihe von wirtschaftlichen Bedingungen steuert den Globus auf eine Krise zu, die schlimmer ist als alle Börsencrashs oder Energieschocks der letzten 70 Jahre, warnte Elliott in einem kürzlich erschienenen Brief an Kunden, wie die Financial Times und Fortune berichteten.

Der Brief räumte jedoch ein, dass die schlimme Situation nicht garantiert ist. Ein gewisser wirtschaftlicher Abschwung ab dem nächsten Jahr wird jedoch immer wahrscheinlicher, da die Zentralbanken, einschließlich der US-Notenbank, auf die steigende Inflation mit aggressiven Zinserhöhungen reagiert haben, vor denen internationale Institutionen, darunter die Weltbank und die UN, gewarnt haben, dass sie eine globale Rezession auslösen könnten. Aber das Ergebnis könnte noch schlimmer sein, so Elliott, der behauptete, die Zentralbanken hätten die Inflationskrise ausgelöst, als sie in den frühen Tagen der COVID-19-Pandemie die Geldpolitik lockerten. Das Ergebnis dieser sich abzeichnenden Wirtschaftsspirale könnte laut Elliott sogar zu einem „globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch und zivilen oder internationalen Unruhen“ führen.

Zentralbanken im Rampenlicht

In seinem Brief beschuldigte Elliott die politischen Entscheidungsträger, in Bezug auf die wahre Ursache der steigenden Inflation „unehrlich“ zu sein und keine Verantwortung für die Rolle zu übernehmen, die die Zentralbanken bei ihrer Entstehung gespielt haben. Im Jahr 2020 senkten viele Zentralbanken – darunter die Fed, die britische Bank of England und die Europäische Zentralbank – alle ihre Zinssätze auf Rekordtiefs von nahe Null, um das Wachstum anzukurbeln, nachdem die Zinssätze bereits verbraucht waren ein Jahrzehnt auf historischen Tiefstständen nach der Finanzkrise 2008. Diese ultralockere Geldpolitik wirkte der wirtschaftlichen Belastung entgegen, die durch Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen verursacht wurde. Aber Zinssätze, die zu lange zu niedrig bleiben, können zusätzliche wirtschaftliche Risiken schaffen, wenn sie übermäßiges Wachstum und unkontrollierte Inflation auslösen.

Die langfristige Folge der Niedrigzinsära könnte die Welt auf einen „Weg zur Hyperinflation“ bringen, schrieb Elliott, eine Inflationsrate, die schnell, selbsttragend und weitgehend unkontrolliert ist und allgemein als monatliche Inflationsrate definiert wird mindestens 50 %. Hyperinflation ist weltweit äußerst selten, da eine monatliche Inflationsrate von 50 % einer jährlichen Rate von 12.875 % entsprechen würde, die weit über der aktuellen jährlichen US-Inflationsrate von 8,2 % liegt.

Hochkarätige Ökonomen, darunter Mohamed El-Erian, Präsident des Queens’ College in Cambridge, kritisierten die Federal Reserve im vergangenen Jahr in einem Kommentar der Washington Post dafür, dass sie die Zinssätze zu lange bei nahe Null gehalten habe. Niedrige Zinssätze waren „einst notwendig und effektiv“, schrieb El-Erian, aber Mitte 2021 drohten sie, „zunehmend kontraproduktiv für die Wirtschaft“ zu werden und könnten einen „perfekten Sturm“ aus hoher Inflation, langsamem Wachstum und finanzieller Instabilität anheizen .

Auch der frühere Finanzminister Larry Summers hat die geldpolitische Haltung der Fed kritisiert und im vergangenen Jahr davor gewarnt, dass die Zentralbank aufgrund der langandauernden Periode rekordniedriger Zinsen einer „gefährlichen Selbstzufriedenheit“ in Bezug auf die Inflation ausgesetzt sei. Sowohl El-Erian als auch Summers warnten davor, dass eine galoppierende Inflation die Fed zu einer reflexartigen Straffung der Geldpolitik zwingen könnte, wenn die Zinsen lange genug niedrig gehalten würden, was der Wirtschaft ernsthaft schaden könnte.

Mit Material von Fortune