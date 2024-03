Wer sein Aktien-Portfolio etwas aufstocken möchte, sollte sich mal diese Aktien anschauen, für die es laut Analysten bald zweistellig nach oben gehen könnte.

Auf der Suche nach vielversprechenden Aktien lohnt sich immer ein Blick an die Wall Street. Dort sind Analysten nämlich ständig damit beschäftigt, Wertpapiere auf potenzielle Kurssprünge und -abstürze abzuklopfen. Besonders interessant sind dabei natürlich Aktien, für die es mittelfristig starke Gewinne an den Börsen geben könnte. Drei Kandidaten stechen gerade heraus.

Nuvei Corp. soll das Bezahlen einfacher machen

Das Fintech- Unternehmen Nuvei aus Kanada bietet Technologien an, um den elektronischen Zahlungsverkehr für Händler und Partner in Nordamerika, Europa und vielen anderen Teilen der Welt zu optimieren. Erst kürzlich riet UBS-Analyst Timothy Chiodo mit einem Kursziel von 30 US-Dollar bei der Aktie zum Kauf. Das entspricht einem Wachstumspotenzial von über 26 Prozent. Das durchschnittlich erwartete Kurswachstum für die nächsten zwölf Monate liegt an der Wall Street sogar noch höher, nämlich bei 36 Prozent.

Biotech zum Ersten

Bis zu 31 Prozent Upside sehen die Analysten der Street noch bei Merus. Das Biotechnologie-Unternehmen ist im Bereich der klinischen Onkologie beheimatet und entwickelt unter anderem zur Bekämpfung von Krebs innovative multispezifische Antikörper. Die Analysten von Needham legten zuletzt ein Kursziel von 66 US-Dollar fest, was einem Upside von 40 Prozent entspricht. Seit Jahresanfang konnte das Papier übrigens bisher schon 71 Prozent zulegen.

Biotech zum Zweiten

Ebenfalls im Blick haben die Analysten an der Wall Street das Papier von PepGen. Trotz des ersten Teil des Namens hat das Biotech-Unternehmen dabei nichts mit der Droge Speed zu tun, sondern entwickelt laut eigenen Angaben neuartige Oligonukleotid-Transporttechnologien, die beispielsweise zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen dienen sollen. Im Unternehmen selbst stecken also nicht direkt Rauschmittel, rauschhaft sind aber die Kursziele der Analysten.

65 Prozent Upside sagt der Expertenkonsens für das Wertpapier voraus. Wainwright-Analyst Andrew Fein beließ sein Kursziel zuletzt bei 26 US-Dollar, was einem Wachstumspotenzial von derzeit über 80 Prozent entspricht. Für das Papier ging es seit Jahresanfang schon um über 100 Prozent nach oben. Wie bei den meisten Biotech-Aktien gilt aber auch hier. Solche Wertpapiere sind vor allem für spekulative Anleger etwas.

