In der Ukraine sieht es plötzlich nach Frieden aus und viele Aktien steigen bereits stark. Doch besonders diese sechs Titel sind die wahren Friedensgewinner und bieten noch mehrere 100 Prozent Kurspotenzial für Anleger, die schnell genug sind.

Eine mehr als überraschende Nachricht raste kürzlich über die Ticker: US-Präsident Donald Trump will mit dem russischen Amtshaber Wladimir Putin schnellstmöglich in Friedensgespräche rund um den Krieg in der Ukraine einsteigen.

Dadurch schossen auch viele Aktien massiv nach oben, obwohl ein Ende des Krieges dadurch freilich noch immer nicht entschieden ist. Allerdings bietet sich nun die historische Chance für Anleger, vom Ende des Ukraine-Konfliktes zu profitieren.

Historisch einmalige Kaufchance

Denn kommt es tatsächlich zu einem Frieden und einem Wiederaufbau in der Ukraine, dann dürften viele Aktien aus dem kriegsgeschüttelten Land massiv im Kurs steigen, nachdem sie über Jahre auf unterirdischen Niveaus notiert haben. Eine einmalige Kaufgelegenheit für Anleger also, wenn sie jetzt schnell genug sind.

Darüber hinaus gibt es auch eine ganze Reihe an Titeln, die speziell durch das Thema Rekonstruktion der Ukraine nach dem Krieg eine regelrechte Auftragsflut erleben dürften. Experten schätzten schon 2024, dass der Wiederaufbau rund 486 Milliarden Euro kosten könnte.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, auf die Gewinner des womöglich bald endenden Konfliktes zu setzen. Welche sechs jetzt besonders profitieren können, erfahren Sie im neuesten Aktienreport von BÖRSE ONLINE “Die Friedensgewinner”.

6 Aktien mit mehreren 100% Potenzial

Im Report erfahren Sie alles über die drei heißesten Aktien aus der Ukraine, die jetzt massiv ansteigen könnten, wenn der Krieg ein Ende findet. Außerdem finden Sie auch drei Titel aus dem Ausland, die enorm vom Wiederaufbau des Landes profitieren dürften.

Doch wer hier gewinnen will, der muss schnell sein und zugreifen, bevor die Börse das Potenzial dieser Titel erkennt und die Kurssteigerung vorwegnimmt.

Zum Report