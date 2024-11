Ob es ein erfolgreiches Jahr wird, entscheidet sich bei einigen Unternehmen erst in den letzten Monaten des Jahres. Vieles hängt dann davon ab, wie das Vorweihnachtsgeschäft läuft. Häufig sind es nicht die nackten Zahlen allein, die die Bilanz aufpolieren. Es sind auch die Aktienkurse, die noch einmal kräftig nach oben ziehen.

Die Cewe Stiftung hat sich in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Platz unter den Geschenken erobert. Mit Fotobüchern, die persönliche Erlebnisse wie Urlaube, Geburtstagsfeiern und Ausflüge festhalten, trifft das Unternehmen den Nerv der Zeit. Jedes Jahr werden unzählige dieser „Zeitdokumente“ unter den Weihnachtsbaum gelegt und bringen den Umsatz in dieser Zeit auf Hochtouren. Die hohe Emotionalität, die in einem Fotobuch steckt, sorgt auch in schwierigen Zeiten für ungebrochenen Zuspruch bei den Kunden – ein Geschenk, das von Herzen kommt und in Erinnerung bleibt.

Der Erfolg spiegelt sich auch in den Unternehmenszahlen wider, die trotz eines herausfordernden Marktes keine Schwäche zeigen. Im Durchschnitt legte der Aktienkurs in den vergangenen 5 Jahren in den letzten 2 Monaten des Jahres um jeweils 15 Prozent zu. Es gab kein Jahr, in dem die Bilanz negativ war.

Auch Douglas könnte ein Weihnachtswunder erleben. Als führender Anbieter von Düften in Deutschland hat das Unternehmen das Potenzial, von der Beliebtheit von Parfüm als Last-Minute-Geschenk zu profitieren und endlich den lang ersehnten Schub für den Aktienkurs zu erhalten. Parfüms sind zur Weihnachtszeit besonders gefragt, denn sie verleihen dem Geschenk eine persönliche Note und sind schnell besorgt. Auch der Großaktionär, die Familie Kreke, hat sich bereits mit einem umfassenden Aktienrückkauf beschenkt. Nach einem Rückgang auf 17 Euro hat sich der Kurs mittlerweile auf rund 20 Euro erholt. In jüngerer Vergangenheit ist er innerhalb kurzer Zeit bereits dreimal an der 21-Euro-Marke nach unten abgeprallt. Diese Hürde gilt es nun zu nehmen, um weiter nach oben zu klettern.

BÖRSE ONLINE stellt Ihnen in der neuesten Ausgabe 5 Unternehmen vor, die dank des Weihnachtsgeschäfts ihr Potenzial noch einmal kräftig steigern. Erfahren Sie, welche Firmen neben Fotobüchern und Parfüm vom Weihnachtsrausch profitieren und Ihr Depot zum Jahresende auf Kurs bringen.



