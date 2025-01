Sie wollen gleich zum Jahresanfang attraktive Gewinne mit Aktien machen? Dann könnte diese Strategie jetzt die beste für Sie sein.

Zu Beginn des Jahres gibt es eine ganze Reihe von beliebten Strategien, die Anleger praktizieren, um beispielsweise von saisonalen oder technischen Effekten an der Börse zu profitieren.

Gerne setzt man beispielsweise auf die Verlierer des Vorjahres und hofft auf ein Comeback, nachdem die Werte im Zuge des „Window-Dressings“ und des „Tax-Harvesting“ bei Fondsmanagern und Vermögensverwaltern zum Ende des Jahres ausverkauft worden sind. Doch welche Strategie bringt wirklich eine hohe Rendite? Und welche ist die Beste für den Jahresstart 2025?

Hohe Renditen zum Jahresstart?

Tatsächlich zeigt sich in einer aktuellen Auswertung von HQ Trust, dass die erfolgreichste der beliebtesten Anlagestrategien zum Jahresstart seit 2008 das Setzen auf die Top-10 Gewinner des vorherigen Jahres war.

HQ Trust Performance der einzelnen Strategien

Diese Outperformance wird teilweise mit der Momentum-Prämie an den Märkten erklärt, also dass stark gestiegene Aktien in der Regel weiter steigen. Dagegen war es kaum erfolgreich auf ein Comeback der Flops des Vorjahres zu setzen. Mittelmäßig bis zeitweise am besten schlossen dagegen diejenigen ab, die die Dogs of the Dow-Strategie fuhren (Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Dow Jones werden zum Jahresanfang gekauft).

Das ist jetzt die beste Strategie für Anleger

Doch vergleicht man diese Strategien mit einem Index wie dem Dow Jones, so wird schnell klar, dass lediglich ein Ansatz in der Lage war, langfristig eine Outperformance für Anleger zu generieren.

HQ Trust Performance der Strategien vs. Dow Jones

Ursache dafür dürfte nicht zuletzt die Entwicklung der vergangenen Jahre sein, in der sich unter den Top-10 Aktien in Indizes wie dem Dow Jones oder dem S&P500 häufig die Tech-Schwergewichte wie Meta, Apple & Co. befunden haben. Letztere haben den Markt fortwährend deutlich angetrieben. So legte der S&P500 etwa 2024 23,3 Prozent im Wert zu, ohne die sieben größten Aktien wären es nur 6,1 Prozent gewesen.

Dieser Artikel erschien zuvor und ausführlicher in der Euro am Sonntag Ausgabe 02/2025. Hier geht es zur Ausgabe.

