Die operative Marge fiel mit 23 Prozent knackig aus. Vorstandschef Salil Parekh zahlte 1,7 Milliarden Dollar an Dividenden und 1,5 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurück. Im ersten Quartal setzte sich das Umsatzwachstum fort, doch sank der Gewinn je Aktie leicht. Stark aufgestellt ist Infosys in den Bereichen Automatisierung, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.

Die 314.000 Mitarbeiter helfen den Kunden auch in der Cloud. In 54 Ländern sind die Inder zu Hause. Der Vorteil von Beratungshäusern sind die stetigen Einnahmen. Es sind die Stunden- beziehungsweise Tagessätze, die sie verrechnen. Die Risiken sind überschaubar. Es gibt keine Fabriken, kein Lager, keine Forschungsabteilung.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.