Künstliche Intelligenz (KI) wird immer mehr in die verschiedensten Bereiche unseres Lebens Einzug halten, auch im Bereich des Fußballs. So vermeldete IBM jüngst die Zusammenarbeit mit dem spanischen Fußballclub FC Sevilla, um mithilfe von KI das Scouting von Talenten zu verbessern.



Zurzeit läuft es alles andere als gut beim spanischen Erstligisten FC Sevilla. Nach 22 Spielen liegt der andalusische Fußballclub auf dem drittletzten Platz. Weiterer Wermutstropfen ist der Abgang von Vereinsikone Ivan Rakitic zu Al-Shabab in Saudi-Arabien.

Knapp eine Woche ist es her, als IBM mit dem FC Sevilla eine Zusammenarbeit im Bereich des Scoutings vereinbart hat. Dabei geht es im Wesentlichen darum, mit Hilfe eines generativen KI-Tools das Scouting-Team des FC Sevilla auf Basis großer Datenmengen die Identifizierung und Bewertung potenzieller Neuzugänge zu unterstützen.

Ziel der KI-Anwendung von IBM ist es, aus den mehr als 200.000 Scouting-Berichten des Vereins und weiteren Datenbanken potenzielle Neuzugänge zu analysieren. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Merkmale wie Größe, Geschwindigkeit, Alter, Rechtsfuß, Linksfuß, Anzahl der Tore und Spielminuten zu einem Spieler. Die Suche nach einem Spieler startet nicht mit einer manuellen Eingabe, sondern mittels Sprachanweisung des Scouts.



Spannende Aktie

Insbesondere in den letzten beiden Jahren hat IBM den Schwerpunkt immer mehr Richtung KI verlagert. Dem Kurs der Aktie hat dieser Schritt sehr gut getan, seit Mitte März geht es mit der Aktie 50 Prozent bergauf. IBM ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen KI und Quantencomputing. Seit November ist die Aktie eine Empfehlung von BÖRSE ONLINE, dabei hat der Anteilschein das Kursziel von 160 Euro jüngst überschritten. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, konnten sich über Kursgewinne von 25 Prozent freuen. Anleger, die noch nicht in IBM investiert sind, warten auf eine Kursschwäche im Technologie-Sektor und investieren erst dann eine erste kleine Position in IBM.



Fazit IBM ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Darin befinden sich 19 Unternehmen die langfristig von diesem Megatrend profitieren sollten. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABV können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.