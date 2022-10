Geht es nach diesem Top-Strategen, ist weiterhin Vorsicht geboten. "Ich empfehle zu beten", sagt Keith McCullough. Von Jennifer Senninger

Seit Wochenstart scheinen die Anleger optimistischer. Sowohl der S&P 500, Nasdaq 100 als auch der Bitcoin legten alle etwa bereits fünf Prozent zu. Könnte dieser Optimismus verfrüht sein? Es scheint so, geht es nach dem Strategen Keith McCullough.

„Ich bin ungefähr so bärisch wie 2008“, erklärte der kürzlich in einem Interview mit MarketWatch. Der Gründer und CEO von Hedgeye Risk Management hält sich in Sachen Kritik an der Fed nicht zurück und erwartet für nächstes Jahr eine schmerzhafte Rezession.

Es würde auch nichts helfen, selbst wenn sich die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank bessern würde. „Sie kommen viel zu spät“, so McCullough. „So wie es ihnen unmöglich war, die Inflation zu stoppen, ist es ihnen unmöglich, die bevorstehende Rezession der US-Unternehmensgewinne oder die Hauptrezession zu stoppen.

Rezession sei heute das, was die „vorrübergehende" Inflation vor einem Jahr war. „Anstelle einer sanften Landung der Wirtschaft denke ich, dass die Landung hart sein wird. Die rezessiven Wirtschaftsdaten werden immer schlechter, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa."





„Ich empfehle zu beten“ – Vorsicht vor Krypto und Wachstumsaktien

Laut Keith McCullough werden Anleger den Fehler machen, dass sie in dem Moment, sobald sie eine Zurückhaltung der Fed sehen, Aktien und Kryptos kaufen werden. Denn dann werden sie erkennen, dass sie sich in einer Rezession befinden. Wenn die Fed zurückhaltend wird, sei das schlecht für den Aktienmarkt.

Normal gelte laut McCullough die Regel, Aktien zu kaufen, wenn die Fed zurückhaltend ist. Das trifft zu, wenn man sich nicht in einer Rezession befinde. „Diese nächste Rezession – die die größte Gewinnrezession der Neuzeit sein könnte – wird eine ziemliche Lehre für Menschen sein, die immer noch optimistisch sind, mit der Erwartung, dass die Fed sie retten wird“, so McCullough. "Wer immer noch auf Wachstum, profitloses Wachstum oder auf Krypto setzt, dem empfehle ich zu beten."