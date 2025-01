2024 hat Anleger verwöhnt. Kann es so weitergehen? Was die Prognosen für das neue Jahr sagen, wo Sie investieren sollten

Ein Plus von rund 19 Prozent im DAX und von 25 Prozent im S&P 500: So etwas lässt sich nicht so leicht wiederholen. Setzt sich jetzt an der Börse die Schwerkraft durch und folgt aufs grandiose 2024 ein Bärenmarkt? Keine Angst, davon geht kaum ein Experte aus. Sie können durchaus zuversichtlich auf das neue Jahr blicken. Der Markt läuft weiter, besagen die Prognosen, wenn auch nicht mehr so fulminant.

Die Amtseinführung Donald Trumps und die vorgezogene Bundestagswahl werfen ihre Schatten voraus. Die kommenden Monate könnten an den Märkten etwas ruppiger werden. Doch unter dem Strich billigen Analysten den wichtigen Indizes S&P 500 und DAX ein Jahresplus von zehn respektive sechs Prozent zu.

Die Zinsen werden weiter sinken, die Dividendensumme hierzulande wird ebenfalls leicht zurückgehen. Einige Schwergewichte müssen sparen, andere werden ihre Ausschüttung dagegen sogar erhöhen. Und auch wenn es in der deutschen Wirtschaft knirscht, in eine Rezession sieht eine Mehrheit der Ökonomen sie nicht abrutschen.

Im Fokus 2025 werden Gold ebenso wie Kryptowährungen bleiben, in den Fokus rücken könnte ein Comeback der chinesischen Wirtschaft. Auch mit neuen Aktienfavoriten dürfen Sie rechnen – wobei manchem Überflieger des letzten Jahres ein herber Absturz prophezeit wird. In der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag finden Sie den umfassenden Ausblick für Ihr Geld im neuen Jahr.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Tops und Flops: Welche Aktien haben sich im Jahr 2024 zum Überflieger entwickelt – und welche zum Rohrkrepierer? Und wie sind ihre Perspektiven für 2025? Die große Übersicht (S.10)

Anleihen für 2025: Von sehr sicher bis hoch spekulativ: Spannende Bonds für das Jahr 2025 (S.33)

Der Bitcoin im Jahr 2025: Das Jahr 2024 war herausragend für die Kryprobranche. Aber was bringt 2025? Jean-Marie Mognetti, Chef des Krypto-Asset-Managers Coinshares, gibt im Interview einen Ausblick (S.35)

Wird 2025 zum großen Jahr für Silber?: Analysten sehen den Preis des Metalls auf 40 Dollar ansteigen. Die Gründe (S.40)

Revolution der Maschinen: Künstliche Intelligenz revolutioniert die Maschinen. Das treibt den Markt der Automatisierung nicht nur in der Industrie. Roboter könnten bald schon in unseren Alltag vordringen. Wer davon profitiert (S.44)

