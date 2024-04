Wenn Insider anfangen, Aktien zu kaufen, sollten Anleger genau hinsehen. Bei diesen fünf Papieren schlagen sie gerade zu – und die Aktien bieten bis zu 100 Prozent Kurschance

Es gibt zahlreiche Faktoren, die dafür sprechen, eine Aktie zu kaufen. Etwa die Bewertung, ein günstiger Einstiegszeitpunkt oder vielversprechende Geschäftsausblicke. Ein weiterer Faktor sind Käufe von Insidern. Das sind meist Personen, die beim entsprechenden Unternehmen genauere Einblicke haben als der Rest. Wenn sie beginnen zu kaufen, könnte das für Anleger ein wichtiges Signal sein, ebenfalls zu handeln.

Doch wie findet man solche Insider-Aktien? Wir verwendeten daher das Stock-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“, mit dem man Aktien anhand unterschiedlicher Kriterien filtern und finden kann.

Bis zu 100 Prozent Kurschance: Insider kaufen gerade diese Aktien

Wir stellten das Tool also so ein, dass es uns nur Aktien zeigen soll, die gerade ein positives Insider-Signal geben. TipRanks definiert diesen Punkt als das „Vertrauen der Unternehmensinsider in ihr eigenes Unternehmen“. Als Insider bezeichnet das Finanzportal „leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder oder 10%ige Aktionäre eines börsennotierten Unternehmens“. Das Geniale: Diese Insider müssen es der amerikanischen Börsenaufsicht innerhalb von zwei Arbeitstagen melden, wenn sie Aktie ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Für Anleger ein nützliches Signal.

Zudem soll auch der Analysten-Konsens die Aktien mit einem „Strong Buy“ bewerten und die Kurschancen sollen bei mindestens 20 Prozent liegen. Die Marktkapitalisierung des jeweiligen Unternehmens soll zudem mindestens zwei Milliarden US-Dollar betragen.

Und: Das Tool soll die Aktien mit einem Smart Score von 10 bewerten. "TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und diese fünf Aktien kamen heraus:

TipRanks Insider-Aktien

Lesen Sie auch: 3 spannende Aktien-Wetten an der Börse, die 2024 noch einiges Potenzial bieten dürften

Oder: Mit gutem Timing Geld scheffeln: Ist das der beste Monat im Jahr, um Aktien zu kaufen?