Die US-Starinvestorin Cathie Wood hat der “Börsen-Zeitung“ ein Interview gegeben. Darin sagt sie voraus, dass die Inflationsrate schon bald kräftig fallen wird. Von Matthias Fischer

„Der Dollar wertet massiv auf und die Rohstoffpreise sinken im Gegenzug. Zudem wurden in Krisenzeiten überall Inventare aufgestockt: China hält Lebensmittelvorräte, die für ein Jahr reichen, und baut sie weiter aus. Große Handelsketten wie Walmart, Target, Costco und Home Depot verfügen eigentlich über ein exzellentes Lieferkettenmanagement und sitzen doch auf vollen Lagerbeständen. Um diese abzubauen, werden sie die Preise senken müssen. Unterdessen gehen die Gebrauchtwagenpreise bereits deutlich zurück, was sich auch auf den Neuwagenmarkt auswirken dürfte. Wir könnten also bald in schneller Folge Rückgänge der Inflation erleben“, so Wood, die vor allem auf Technologiewerte setzt.



Die Managerin bleibt dabei weiterhin ihrer Anlagephilosophie treu, vor allem auf Unternehmen mit einem disruptiven Potenzial zu setzen. Die findet sie aber eher nicht im US-Technologieindex Nasdaq, der ihrer Ansicht nach fast schon etwas altbacken ist: „ Vielleicht 25 Prozent des Index bilden wirklich disruptive Innovation ab“, so Wood gegenüber der „Börsen-Zeitung“. Mit ihrem Flaggschifffonds Ark Innovation setzt sie unter anderem auf den US-Autobauer Tesla, der die größte Position im Fonds ist. „Für Tesla wird mit dem autonomen Fahren ein technologischer Trend noch zum großen Treiber werden“ glaubt Wood. Daneben mag sie auch den Videokonferenz-Anbieter Zoom, die Kryptobörse Coinbase und das Multimedia-Unternehmen Roku. Für den Bitcoin bleibt sie ausgesprochen optimistisch und setzt ein langfristiges Kursziel von einer Million US-Dollar.