Einmal im Quartal müssen Großinvestoren ihre Investitionen der US-Regulierungsbehörde SEC melden – für Privatanleger eine wichtige Chance, sich wertvolle Informationen zu sichern. Die 13F-Filings zeigen, in welche Unternehmen die größten Investoren setzen und wie sich deren Portfolios entwickeln. So konnten Anleger mit Unternehmen wie Bitdeer Technologies (+56,8 %), Cloudflare (+68,7 %) und Rubrik (+53,9 %) in kürzester Zeit zweistellige Gewinne erzielen.



Die 250 größten Finanzakteure werden erneut offenlegen, in welche Unternehmen sie investiert haben, wo sie Anteile gekauft oder verkauft haben und zu welchen Preisen. Diese Pflicht gilt für Vermögen ab 100 Millionen Dollar. Top-Investoren wie Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Bill Ackman (Pershing Square) und Cathie Wood (ARK Invest) haben ein sicheres Gespür für erfolgreiche Investitionen – das bestätigen auch die Ranglisten der Superreichen. Warum also nicht mit seinen eigenen Investments denen der Börsen-Elite folgen?

Es kann äußerst lohnend sein, den Erfolgen dieser Experten zu folgen. Doch bei mehr als 16.500 Aktien den Überblick zu behalten und die besten Werte für das eigene Depot auszuwählen, ist eine echte Herausforderung. Denn die Daten müssen sorgfältig gesichtet, geordnet und analysiert werden – ein Prozess, der nicht nur Zeit kostet, sondern auch fundiertes Fachwissen erfordert.



Genau dieses Know-how bieten die Experten Golo T. Kirchhoff, anerkannter Profi für technische Analyse, und Steffen Härtlein, führender Spezialist für künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Sie werten die 13F-Filings gezielt aus, um die relevantesten Titel für den Börsenbrief 13F-Berichte zu finden. Leser erhalten auf 124 Seiten detaillierte Analysen der 50 vielversprechendsten Aktien.

Die Ergebnisse sprechen für sich!

In der letzten Ausgabe der 13F-Berichte zählte Reddit zu den Aktien mit deutlichem Wachstumspotential. Die starke operative Entwicklung des Social-Media Pioniers lockte zunehmen Investoren an. Seit Veröffentlichung der letzten Filings ist die Aktie um 65,9 Prozent angestiegen. Ein weiteres Unternehmen, das im November unter den Top 50 der 13F-Berichte zu finden war, ist der Uber-Rivale DoorDash. Der Essenslieferant verzeichnete 2024 bereits einen beeindruckenden Kursanstieg von über 75 Prozent, dank eines erfolgreichen operativen Geschäfts. Nach einem deutlich positiven EBITDA von 1,9 Milliarden Dollar wurde die Aufmerksamkeit großer Investoren geweckt. Seit der ersten Veröffentlichung des Börsenbriefs 13F-Berichte hat die DoorDash-Aktie um 8 Prozent zugelegt – und zeigt weiteres Potenzial nach oben.



Möchten Sie von diesen wertvollen Einblicken profitieren und in die Fußstapfen der erfolgreichsten Investoren treten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, einzusteigen! Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, sich die besten Chancen für Ihr Depot zu sichern – ganz ohne aufwendige Eigenrecherche. Der Einstieg ist nur noch bis zum 28. Februar 2025 möglich. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar der 13F-Berichte!

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar der 13F-Berichte! Profitieren Sie von unserem Angebot: Das Jahresabo für 400 € statt 600 € oder das Premium-Abo für 500 € statt 700 €. Nur im Premium-Abo: Zuverlässige Begleitung der Titel aus der Empfehlungsliste durch regelmäßige Updates in der DER AKTIONÄR- und BÖRSE ONLINE-App. Das Abo ist auf ein Jahr befristet und endet automatisch nach der vierten Ausgabe – eine Kündigung ist nicht erforderlich.



