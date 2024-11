Mit dieser Aktie können Sie da investieren, wo es sonst nur die Superreichen können. Denn wer dieses Papier hält, der profitiert von den Erfolgen privat gehaltener Top-Unternehmen wie SpaceX, OpenAI, Klarna & Co. Ein klarer Fall also für ein Investment?

Leider befinden sich viele exzellente Unternehmen wie SpaceX, OpenAI & Co. nicht an der Börse, sondern werden von einigen wenigen reichen Investoren privat gehalten. Das führt dazu, dass sich Anleger nicht an diesen Firmen beteiligen und dementsprechend nicht an deren Gewinnentwicklung partizipieren können.

Doch tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, über eine Aktie von der Wertentwicklung dieser Unternehmen zu profitieren.

Investieren, wo es sonst nur Milliardäre können

Die Rede ist dabei von Flat Capital. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Closed End Fund. Dieser wurde von Sebastian Siemiatkowski, dem CEO und Co-Gründer von Klarna, ins Leben gerufen. In dieser Hülle nimmt er seine Investments in privat gehaltene Unternehmen vor und auch Anleger können durch die Börsennotierung davon profitieren.

Aktuell im Portfolio des Unternehmens enthalten sind neben einigen kleineren Investments:

OpenAI

Instabee

Klarna

Truecaller

Harvey

CDLP

DeepL

Discord

Figma

Hemla

LoveLocal

Oden Technologies

Perplexity

Physical Intelligence (Pi)

Remote

SpaceX

xAI

Dementsprechend können Anleger mit der Aktie da investieren, wo es sonst nur die wirklich Superreichen können. Doch lohnt es sich, den Wert ins eigene Portfolio zu legen?

Mit dieser Aktie von SpaceX, OpenAI &Co profitieren

Tatsächlich bietet es sich trotz der interessanten Aufstellung von FlatCapital eher nicht an, in die Holding zu investieren. Zwar können Anleger hier von der Wertentwicklung einer SpaceX, einer OpenAI & Co. profitieren, doch das zu einem enorm erhöhten Preis.

So liegt der NAV (Net Asset Value) der Holding rund 50 Prozent unter dem Niveau des Börsenwertes, was im Gegenzug bedeutet, dass Anleger hier fast einen Aufschlag von 100 Prozent bezahlen. Dementsprechend ist es deutlich unattraktiver, hier zu investieren, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

