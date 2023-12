Durch die Abverkäufe im Jahr 2022 sind Börsengänge mehr und mehr zu einer Seltenheit geworden. Doch seit 2023 zeigt sich wieder ein positiver Trend, sodass man auf wieder mehr Unternehmen an der Börse hoffen darf. Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten für ein IPO im Jahr 2024:

Es ist kein Geheimnis mehr: durch den Abverkauf, den Unternehmen seit 2022 an den Börsen gesehen haben, wurde das Thema IPO oftmals um einige Jahre nach hinten verschoben. Doch nachdem es nun an den Börsen wieder nach oben geht, ist die Hoffnung groß, dass wieder mehr Unternehmen an den Kapitalmarkt streben.

Diese Börsengänge könnten 2024 anstehen

Dabei gibt es bereits jetzt einige aussichtsreiche Kandidaten, auf die Anleger ein Auge haben sollten, wenn diese einen Schritt auf das Börsenparkett wagen:

Übrigens: Mit dem BÖRSE ONLINE Reversal Index können Sie ebenfalls auf heiße Aktien setzen, die nach einem Absturz wieder nach oben schießen könnten.

Impossible Foods (Bewertung: 7 Milliarden US-Dollar)

Das erste Unternehmen ist dabei der Anbieter von Fleischersatzlösungen Impossible Foods, der vor allem durch seine Kooperation mit Burger King bekannt geworden ist. Anders als Beyond Meat könnte hier aufgrund der Ergebnisse und der Qualität deutlich mehr an der Börse möglich sein.

Reddit (Bewertung: 5,5 Milliarden US-Dollar)

Spannend könnte auch ein möglicher Börsengang des Sozial-Media-Netzwerkes Reddit werden. Die vor allem unter Gamern beliebte Plattform wurde laut statista im Oktober 2023 insgesamt 1,9 Milliarden Mal besucht.

Databricks (Bewertung: 43 Milliarden US-Dollar)

Kandidat für einen der größten Börsengänge des Jahres 2024 ist das KI-Unternehmen Databricks. Konkret wertet man hier mithilfe von Cloud und künstlicher Intelligenz riesige Datenmengen aus. Besonders mit Fokus auf das Potenzial dieser Technologie, könnte sich dieses IPO als Erfolg erweisen.

Klarna (Bewertung: 6,5 Milliarden US-Dollar)

Nachdem man einen potenziellen Börsengang schon mehrmals verschoben hatte, könnte im kommenden Jahr zudem auch der Zahlungs-Anbieter Klarna an die Börse gehen. Die Schweden verdienen ihr Geld vor allem mit Ratenkrediten, Zahlungstransfers und Banking-Produkten.

Stripe (Bewertung: 50 Milliarden US-Dollar)

Sollte sich aber der Zahlungsdienstleister Stripe 2024 tatsächlich für ein IPO entscheiden, nachdem dies 2022 abgeblasen worden war, dann dürfte dies der mit Abstand größte Börsengang des Jahres werden. Der Fokus des Unternehmens liegt übrigens primär auf der Zahlungsabwicklung für Online-Kunden, wobei man sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Marktstellung erarbeitet hat.

Lesen Sie auch:

Milliardeninvestition in Deutschland: Pharma-Riese kommt in die Bundesrepublik

Oder:

DAX-Konzern mit Rekord-Ergebnissen – Saftige Dividenden-Erhöhungen für Anleger