Cathie Wood ist bekannt für mutige Investments, die sich in der Vergangenheit häufig auszahlten. Gelingt ihr dieses Kunststück auch mit diesen drei verprügelten Aktien, die sie gerade gekauft hat?

So gut wie letztes Jahr läuft es für Cathie Wood und ihre Ark Invest-ETFs 2024 bisher nicht. Das Flagschiff der Ark-Familie, der Ark Innovation ETF, ist seit Beginn des Jahres schon um über vier Prozent gefallen und für einige Top-Positionen in den ETFs lief es sogar noch viel schlechter. Umso überraschter dürften Anleger daher sein, wenn sie sehen, welche Aktien Cathie Wood gerade eingekauft hat.

Cathie Wood handelt gegen den Tesla-Trend

Drei Aktien, die Cathie Wood erst kürzlich erwarb, sind seit Anfang des Jahres zwischen rund 20 und 31 Prozent abgestürzt. Von Tesla kaufte die Star-Investorin 163.421 Aktien dazu, wie an den täglichen Handelsangaben des Unternehmens am Montag zu sehen war. Insgesamt gab Wood über den Ark Innovation ETF und den Ark Next Generation Internet ETF – basierend auf dem Schlusskurs – etwa 28,21 Millionen US-Dollar für die Zukäufe aus. Damit bleibt der Hersteller von Elektrofahrzeugen weiterhin die zweitgrößte Position über alle Portfolios der Ark-ETFs hinweg.

Cathie Wood scheint davon auszugehen, dass sich der Konzern, wie in der Vergangenheit, von Kursstürzen erholen kann. Mit den letzten Quartalszahlen hatte der Autobauer Anleger abgeschreckt. Der Umsatz war nur um drei Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar gestiegen und der Gewinn je Aktie fiel um 40 Prozent. In beiden Fällen hatten Analysten mit mehr gerechnet. Der Ausblick ist zudem nicht so rosig. Viele Autobauer haben mit einer sinkenden Nachfrage nach Elektroautos zu kämpfen. In China wurde von Tesla jüngst die Produktion der Autos gedrosselt. Ob sich die Aktie so schnell wieder erholt? Einige Analystenhäuser wie Bernstein hatte zuletzt ihre Kursziele gesenkt und raten zum Verkauf des Wertpapiers. Vielleicht behält am Ende aber die geduldigere Cathie Wood Recht.

Streaming-Aktie mit Perspektive?

Geduld beweist Wood auch beim Streaming-Anbieter Roku, der viertgrößten Position in ihrem Portfolio. Der Zukauf neuer Aktien ist mutig. Roku konnte im letzten Jahr seinen Wert mehr als verdoppeln, die jüngsten Zahlen zum vierten Quartal enttäuschten jedoch. Zwar stieg der Anteil der aktiven Nutzer im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 80 Millionen, das Unternehmen verliert aber dennoch Geld und eine Rückkehr zur Profitabilität wird von Experten erst für das Jahr 2027 erwartet. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang um fast 30 Prozent nach unten.

Spielen gegen den Verlust?

Auch bei der Gaming-Plattform Roblox hat Cathie Wood mehr Aktien dazugekauft. Im Gegensatz zu Roblox und Tesla sahen die Zahlen für das vierte Quartal nicht schlecht aus, obwohl die Aktie seit Jahresanfang etwa 17 Prozent im Minus liegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 Prozent und der Ausblick für das Jahr 2024 war positiv. Nur leider hat sich auch die Verlustprognose ausgeweitet. Ein großes Problem von Roblox ist nach wie vor, dass die sehr junge Zielgruppe nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Sollte der Unterhaltungskonzern hier Lösungen finden, könnte sich auch der Erlös schlagartig erhöhen. Auch Cathie Wood scheint diese Hoffnung zu haben.

Hinweis: Die Aktie von Roblox wird derzeit nicht in Deutschland gehandelt. Ein Kauf über die amerikanische Börse kann mit Zusatzkosten verbunden sein.

