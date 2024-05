Diese Aktie hat fast jeden Index über lange Zeiträume geschlagen und bietet dazu noch über neun Prozent an Dividendenrendite für Anleger. Sollten Anleger bei diesem unbekannten Wert zuschlagen?

Massive Dividende und einer Outperformance gegenüber fast jedem breiten Index? Was zu schön klingt, um wahr zu sein, war für Aktionäre von Ares Capital in den vergangenen Jahren die Realität gewesen. Denn mit dem BDC waren (unter der Bedingung reinvestierter Ausschüttungen) unglaubliche Renditen möglich. Doch was genau ist Ares Capital? Und was spricht für eine Fortsetzung der Renditen in der Zukunft?

Besser als S&P500 und DAX mit über 9% Dividendenrendite

Konkret handelt es sich bei Ares Capital wie bereits erwähnt um einen BDC (Business Development Company). Diese Unternehmen finanzieren privat gehaltene Firmen (hauptsächlich in den USA) durch Eigen- oder Fremdkapital und nehmen zudem Umstrukturierungen, Verkäufe & Co. durch.

Bei Ares handelt es sich mit 12 Milliarden Marktkapitalisierung um das größte und erfolgreichste Unternehmen der Branche, die für ihre hohen Ausschüttungsrenditen (bedingt durch die hohen Renditen der jeweiligen Portfolios) bekannt ist.

So sind bei reinvestierten Dividenden aus jedem einzelnen US-Dollar der 2005 beim IPO investiert wurde, inzwischen zehn US-Dollar geworden. Ein Investment in den S&P500 hätte dagegen sieben US-Dollar gebracht.

Doch die Frage ist: Kann Ares die Performance der Vergangenheit fortsetzen?

Ist diese Aktie ein Pflichtkauf mit über 9% Dividendenrendite?

Grundsätzlich spricht momentan wenig dagegen, dass sich die operative Excellenz bei Ares Capital in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Denn trotz der hohen Zinsen, die das mit Fremdkapital arbeitende Unternehmen belasten, legte Ares zuletzt starke Ergebnisse vor.

Mit Aussicht auf Zinssenkungen sollten hier zudem eventuelle Wertsteigerungen möglich sein. So ist die Bewertung mit einem KGV von 8,9 und einer Dividendenrendite von 9,6 Prozent wegen der aktuell hohen Zinsen sogar unterhalb der historischen Durchschnitte angesiedelt.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf diese außergewöhnliche Aktie zu werfen.

