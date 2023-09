15 000 Teilnehmer kämpfen seit Montag um den Jaguar. „LuckyLuke“ sicherte sich das erste iPhone 14

Wochenlang hatten Redaktion, Organisatoren und Mitspieler dem Moment entgegengefiebert. Jetzt ist er da! Seit Montag läuft das große Börsenspiel „Trader 2023“.

Mehr als 15 000 Teilnehmer hatten sich bereits zum Spielstart angemeldet. Und auch für Nachzügler ist es noch nicht zu spät. Wer sich jetzt erst zum Mitspielen entschließt, hat noch gute Chancen, den Hautpreis, einen Jaguar E-PACE Plug-in-Hybrid, im Wert von mehr als 70 000 Euro oder einen der Wochenpreise — jeweils 2222 Euro — abzuräumen. Zudem werden unter allen Teilnehmern (unabhängig vom Spielerfolg) noch acht iPhones 14 von Apple verlost.

Das erste der begehrten Smart- phones sicherte sich Matthias M. alias „LuckyLuke“ aus Düren. Unter diesem Spielernamen hatte er sich bereits am 17. August registriert. Bis Redaktionsschluss war er zwar noch nicht im Börsenspiel aktiv, trotzdem war das Glück ihm schon hold. Die Organisatoren warten gespannt, ob und wann „LuckyLuke“ auch als Tra- der im gleichnamigen Börsenspiel sein Glück austestet.

DAX gut in Form

Im Unterschied zu den Vorjahren eröffnete der DAX zum Spielstart freundlich. Um mehr als 60 Punkte ging es zu Handelsbeginn nach oben — über die Marke von 15 900 Punkten. Die magischen 16 000 sind nicht mehr weit weg, und möglicherweise könnte diese Hürde im Verlauf des Börsenspiels fallen. Vielleicht sind bis Spielende am 27. Oktober sogar neue Höchststände drin — wer weiß? Aber — wie die Vergangenheit gezeigt hat — kann das Spiel auch durch andere Anlageideen und Basiswerte als Aktien und Indizes entschieden werden. Oft schon waren es Derivate auf Rohstoffe wie Gold und Öl oder auf Währungs- paare wie Euro/Dollar, die am Ende den Ausschlag gaben. Das Angebot an handelbaren Produkten ist riesig, Teilnehmer haben die Qual der Wahl.



Anmeldung so schnell wie möglich

Zudem haben die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit gezeigt, dass auch die Anmeldung nach Spielbeginn tatsächlich noch zum Erfolg führen kann. Etliche der bisher 20 Gesamtsieger hatten ihr Depot irgendwann zurückgesetzt — also wieder mit dem fiktiven Startkapital von 100 000 Euro neu angefangen — und die Konkurrenz trotzdem noch überholt. Da es zwei Depots pro Mitspieler gibt, lassen sich auch zwei völlig unterschiedliche Strategien ausprobieren. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit des Neustarts mit 100 000 Euro einmal pro Woche für beide Depots. Selbst wer keinen der Preise abräumt, gewinnt — vor allem an Börsenerfahrung. Denn der „Trader 2023“ bietet acht Wochen lang die Möglichkeit, mit virtuellem Geld unter realistischen Bedingungen Aktien, Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte zu handeln und dabei eine Menge zu lernen — ganz ohne Verlustrisiko, ganz egal ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi. Die Anmeldung auf der Internetseite trader-boersenspiel.de lohnt sich also aus vielen Gründen, auch wegen des breiten Webinarangebots, das dort zu finden ist.