Im BÖRSE ONLINE Adventskalender erhalten Sie jeden Tag eine exklusive Anlageidee aus der Redaktion. Und zum morgigen Nikolaus gibt es dazu noch etwas zu gewinnen.

Seit dem 1. Dezember öffnet sich für Leser von BÖRSE ONLINE und Besuchern von boerse-online.de ein Türchen mit einer ganz speziellen Anlageidee aus der BÖRSE ONLINE Redaktion.

Das kann eine Aktie sein, die schon auf relativ kurze Sicht einen ordentlichen Kursgewinn verspricht, ein Dividendenwert, ein Derivat, mit dem sich einfach und günstig Erfolg versprechende Anlagestrategien verfolgen lassen, oder auch ein gemanagter Fonds oder ein ETF. In jedem Fall soll die Idee hinter den Türchen, im Gegensatz zu gewöhnlichen Adventskalendern, bei denen mit dem Öffnen des letzten Türchens der Spaß vorbei ist, den Lesern noch lange Freude bringen.

Und zum morgigen Nikolaus winkt noch mehr Spaß – zumindest wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern in unserem Nikolaus-Gewinnspiel zählen. BÖRSE ONLINE verlost am 06.12. auf seinem Instagram-Kanal boerse.online sechs digitale Drei-Monats-Abos des Anlegermagazins. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie morgen im Instagram-Feed von BÖRSE ONLINE.

Am besten abonnieren Sie den Kanal boerse.online schon heute. Dann verpassen Sie nicht die Chance auf den Gewinn eines digitalen BÖRSE ONLINE Abos.

