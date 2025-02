Angesichts der hohen Bewertungen an den Märkten fragen sich viele Anleger: Sollte ich jetzt noch Aktien kaufen? Und ist es nicht vielleicht zu riskant, auf diesen hohen Bewertungsniveaus zu investieren? Dazu hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock jetzt eine klare Antwort gegeben.

Die Bewertungen an den Märkten sind hoch, die Kurse erscheinen heiß gelaufen und erst nach dem DeepSeek-Schock vom Montag ist vielen Anlegern erst klar geworden, dass es an den Börsen auch mal kräftig nach unten gehen kann.

Dementsprechend ist jetzt die Sorge bei vielen groß. Es stellt sich die Frage: Kann man noch in Aktien investieren? Dazu hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock jetzt eine eindeutige Antwort gegeben.

Das rät jetzt größter Vermögensverwalter der Welt Anlegern

Und tatsächlich hält BlackRock weiter an einer Übergewichtung von Aktien auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf Monate fest. Hohe Zinsen und der KI-Hype beunruhigen die Experten dabei nicht. In Wahrheit sieht der Vermögensverwalter sogar Anzeichen dafür, dass die breite Masse an Unternehmen zunehmend von dem Hype-Thema künstliche Intelligenz profitieren kann.

Konkret hieß es in einer Mitteilung: “Das Gewinnwachstum hat den US-Aktien geholfen, trotz höherer Zinsen zu steigen. Wir glauben, dass US-Aktien weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen können, da die Ertragsstärke über den Technologiesektor hinausgeht. In unseren Sechs- bis Zwölfmonatsprognosen bleiben wir bei US-Aktien übergewichtet.“

Jetzt noch Aktien kaufen?

Dementsprechend bleibt BlackRock positiv für die Märkte und rät weiter zu einer Übergewichtung von Aktien. Tatsächlich war es übrigens in der Vergangenheit häufig eine schlechte Idee, aus Aktien auszusteigen, besonders mit Blick auf die Opportunitätskosten, die das unter Umständen haben kann:

