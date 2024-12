Dieses Signal, das es in der vergangenen Woche am Aktienmarkt gab, ist der eindeutige Anstoß dafür jetzt noch schnell Aktien zu kaufen, bevor sie weiter steigen. Doch was steckt eigentlich dahinter?

In der vergangenen Woche gab es am Aktienmarkt ein klares statistisches Signal, das zum Kauf von Aktien rät, wie eine neue Studie von LPL Financial zeigt. Das müssen Sie jetzt konkret wissen:

Klares Signal an der Börse?

An der Börse gibt es durch lange Jahre der Kapitalmarktforschung einige interessante Signale auf Basis von statistischen Phänomenen. Eines davon beschreibt die Performance des Marktes nach dem Thanksgiving-Fest in den USA.

So erzielt der S&P500 nach dem Event in den sechs Wochen bis zum Jahresende einen durchschnittlichen Return von 1,8 Prozent und bei einer historischen Wahrscheinlichkeit von 70,3 Prozent für ein positives Ergebnis. Bei einem beliebigen Wochenzeitraum wären es lediglich 1,0 Prozent Performance und 62,8 Prozent positiven Erwartungswert.

LPL Financial Mittlere durchschnittliche Performance S&P500 nach Thanksgiving vs 6 beliebige Wochen

Doch kommt nun noch dazu, dass der Aktienmarkt bis zu Thanksgiving eine positive Performance erzielt hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit für positive Returns bis Jahresende, laut LPL Financial, bei 75 Prozent. Die durchschnittliche Performance erhöht sich ebenfalls – konkret auf 2,1 Prozent.

Das perfekte Signal also, um Aktien zu kaufen – oder?

Jetzt noch schnell Aktien kaufen?

Tatsächlich zeigt dieses statistische Signal, das mit dem häufigen Auftreten einer Jahresendrally erklärt werden kann, wirklich einen attraktiven Kaufzeitpunkt an. Allerdings sollten Anleger in dieser kurzen Zeit auch keine Höhensprünge (gerade bei breiten Indizes) erwarten. Immerhin ist der bereits vergangene November der beste Monat im Q4.

Dennoch kann es sich lohnen, jetzt noch schnell Aktien zu kaufen, besonders dann, wenn man sie länger halten möchte. Wenn Sie Wertpapiere übrigens eine ganze Ewigkeit halten möchten, dann lohnt sich ein Blick auf unseren BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Lesen Sie auch:

Deutsche Bank verrät: So hoch steigt der DAX im Jahr 2025 und diese Aktien lohnen sich am meisten

Oder:

Covestro steht vor Übernahme: Anlegern bleibt jetzt nur noch eine Wahl bei der Aktie