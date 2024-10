Wer noch in dieser Woche satte Ausschüttungen kassieren will, der muss sich jetzt ranhalten. Bei diesen Aktien kurz vor ihrem Ex-Tag winken jetzt satte 13,1 Prozent an Dividendenrendite. Doch nur wer die Papiere am richtigen Tag hält, hat auch einen Anspruch auf die attraktive Zahlung.

Im Oktober bricht wieder eine Saison von satten Dividendenausschüttungen für Anleger an. Wer jetzt noch nicht dabei ist, der muss sich beeilen. Denn um an die Zahlungen zu kommen, muss man die jeweiligen Aktien an ihrem individuellen Ex-Dividendentag halten.

Dies gilt auch für die folgenden sieben Aktien, die diesen wichtigen Termin in der kommenden Woche haben. Hier können Anleger zuschlagen und sich bis zu 13,1 Prozent an Dividendenrendite sichern.

Bis zu 13,1% Dividendenrendite mit diesen Aktien

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Two Harbors – Ex-Dividende: 01.10.2024 – Dividendenrendite: 13,1 Prozent

Neste Oyj – Ex-Dividende: 01.10.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 01.10.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Bank of Nova Scotia – Ex-Dividende: 02.10.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

New Hope – Ex-Dividende: 03.10.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Hargreaves Services – Ex-Dividende: 03.10.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Gladstone Investment – Ex-Dividende: 04.10.2024 – Dividendenrendite: 13,1 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: New Hope

Ein echter Spezialwert ist der Explorer und Förderer von Öl, Kohle sowie Gas New Hope. Bei dem in Australien ansässigen Unternehmen winkt eine enorm hohe Dividendenrendite und dazu eine niedrige Bewertung mit KGV 9,1.

Dividendenaktie: Realty Income

Monatlich grüßt das Murmeltier bzw. Realty Income Aktionäre mit seiner Dividende. Der Immobilienwert, der gleichzeitig ein Dividendenaristokrat ist, bietet neben den Ausschüttungen durch sinkende Zinsen auch noch attraktive Kurschancen.

Dividendenaktie: Two Harbours

Wer es spekulativ mag, der kann einen Blick auf den Hochdividendenwert Two Harbours werfen. Dieser investiert mit hohem Kredithebel in besicherte Immobilienkredite und kann so regelmäßig hohe Zinserträge erzeugen.

