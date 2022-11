Der Mad-Money-Moderator ist optimistisch: Aus diesen Gründen rechnet er damit, dass sich die Märkte in den kommenden vier Wochen hervorragend entwickeln könnten. Von Jennifer Senninger

Jim Cramer ist in der Finanzwelt legendär: Der Unternehmer und Autor ist vor allem durch seine unterhaltsame Sendung „Mad Money“ von CNBC berühmt, ist außerdem ehemaliger Hedgefonds-Manager und Co-Gründer des Online-Finanzmagazins TheStreet.com. In einer seiner jüngsten Sendungen überraschte er die Zuschauer nun mit optimistischen Nachrichten: Der Experte rechnet damit, dass die Märkte in den kommenden vier Wochen „viel besser“ abschneiden werden.

In der vergangenen Handelswoche ging es auf den Börsenmärkten turbulent zu. Grund dafür waren unter anderem zahlreiche bekanntgewordene Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und Reden von Vertretern der amerikanischen Notenbank Fed, die Anleger weiter in Atem halten. Dennoch liegen die großen Indizes seit Anfang November noch immer im Plus: S&P 500 und Dow Jones sind beide bereits etwa drei Prozent gestiegen, der Nasdaq 100 zwei Prozent und der deutsche Leitindex Dax liegt sogar rund acht Prozent im Plus.

Das erwartet Jim Cramer jetzt von den Börsen

Jim Cramer ist überzeugt, dass die Aktien in den kommenden Wochen gut abschneiden werden: „Sie müssen Ihre Denkweise an eine Welt anpassen, in der sich die Bären endlich zurückziehen, denn ich wette, dass die nächsten vier Wochen viel besser werden, als wir es gewohnt sind“. Der Grund für die Widerstandsfähigkeit des Marktes sei laut Cramer zum einen die Erschöpfung von Verkäufern als auch „Animal Spirits“ (deutsch: Tier-Geister). „Sie geben uns immer wieder Auftrieb, da wir weiter dabei sind, einen Boden zu bilden“, so Cramer.

"Animal Spirits" bezeichnet in der Finanzwelt die Tendenz, dass die Preise von Investitionen aufgrund menschlicher Emotionen und nicht aufgrund ihres inneren Wertes steigen und fallen.