Aktionäre von „grünen“ Technologie-Aktien haben derzeit wenig Grund zur Freude. Hintergrund sind die überwiegend schwachen Unternehmenszahlen. Vor allem amerikanische Solar-Unternehmen enttäuschten zuletzt. Besser scheint es beim chinesischen Anbieter JinkoSolar zu laufen, hier die Details.



Der chinesische Solarmodulsteller JinkoSolar konnte mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal überzeugen. So konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar gesteigert werden, und lag damit gut fünf Prozent über den Schätzungen der Analysten. Noch besser lief es beim Gewinn, hier wurden 3,05 Dollar je Aktie erzielt und damit fast doppelt so viel, wie von Analysten erwartet.



Positiver Ausblick

Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit Solarmodul-Verkäufen von 19 bis 21 GW und somit nochmal deutlich mehr als die 17,8 GW des zweiten Quartals. Für das dritte Quartal prognostizieren die Chinesen Umsätze zwischen 4,48 Milliarden und knapp 5 Milliarden Dollar. Weit mehr als die von Analysten genannten 4,09 Milliarden Dollar.



Wie reagiert die US-Börse?

In den Zahlen von JinkoSolar ist kein einziges Haar in der Suppe zu finden. Sowohl das Zahlenwerk als auch der Ausblick klingen zuversichtlich. Die Aktie gibt in den USA rund drei Prozent nach. Eine Kursreaktion, die nicht wirklich nachvollziehbar ist.