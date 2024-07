In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat sich J.P. Morgan Stratege Tilmann Galler zu den möglichen Chancen von europäischen Aktien und eine potenzielle Aufholjagd zum US-Markt geäußert. Das ist die Einschätzung des Experten und so können Anleger von der Entwicklung profitieren.

Europäische Aktien gelten seit Jahren als Comeback-Kandidat, nachdem die US-Werte ihnen performancetechnisch deutlich davongelaufen sind. Doch gerade im Zuge der aktuellen Sektorrotation hinaus aus hoch bewerteten Tech-Aktien und mit Blick auf die US-Fondsmanager, die Europa immer stärker übergewichten, scheinen die Chancen auf eine Aufholjagd nicht schlecht zu stehen.

Kürzlich hat sich dazu auch der J.P. Morgan Kapitalmarktstratege Tilmann Galler geäußert:

Kommt jetzt das große Europa-Comeback?

So sieht Galler eine Chance auf einen Wechsel der Marktführerschaft von Aktien. Er schrieb: „In den USA gibt es eine enorme Bewertungsspreizung zwischen Value und Growth. Aktuell beträgt die Differenz zwischen Value und Growth 14 Punkte, historisch lag es im Durchschnitt bei 6,5. In der Spitze lag die Differenz 2021 bei 17.“

Dementsprechend könnten US-Value-Aktien jetzt für Investoren interessant sein, aber auch europäische Aktien, die zu noch niedrigeren Bewertungen notieren. Europäische Small Caps hält der J.P. Morgan Experte zudem ebenfalls für interessant.

Darüber hinaus gibt es laut Galler weitere positive Aspekte, die für Europa sprechen. So sieht er bei der EZB mehr Zinssenkungsspielraum als bei der Fed. Weiterhin könnte die Wahl in den USA und eine Ausweitung des Haushaltsdefizits auf den dortigen Aktienmarkt drücken.

So profitieren Anleger von einem potenziellen Comeback

Folglich ist es für Galler noch nicht an der Zeit, das große Comeback der europäischen Aktien auszurufen, doch einige Faktoren sprechen dafür, dass Werte aus Europa im Vergleich zu US-Werten etwas an Performance aufholen könnten.

Dementsprechend kann es für Investoren interessant sein, Europa etwas stärker in ihren Portfolios abzubilden, beispielsweise mit den folgenden ETFs:

Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF (WKN: LYX0Q0)

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (WKN: A0RPWG)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (WKN: A1T8FS)

